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Trump consulta a asesores sobre futuro de Hegseth tras derrotas en elecciones

Asesores de la Casa Blanca creen que la derrota republicana podría afectar a Hegseth. Trump aún no decide reemplazo y confía en su desempeño.

04/11/2026 | 17:39Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado consultas a sus asesores sobre si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, debería continuar en su cargo, esto tras la derrota sufrida por los republicanos en las elecciones del martes. Varios medios han reportado la situación, citando fuentes cercanas a la administración.

Algunos miembros del equipo de Trump han señalado que parte de la responsabilidad por las derrotas en las elecciones de mitad de mandato podría recaer en el almirante Brad Cooper, quien lidera el Comando Central de Estados Unidos, y en el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ambos han tenido roles significativos en la dirección de la guerra contra Irán, lo que ha suscitado críticas.

A pesar de las especulaciones, otras fuentes indican que el presidente aún no ha tomado una decisión sobre quién podría reemplazar a Hegseth. Antes de las elecciones, los demócratas ya habían comenzado a presionar para destituirlo, y con una sólida mayoría en ambas cámaras, la probabilidad de que esto ocurra ha aumentado.

El vicepresidente JD Vance ha atribuido la derrota del Partido Republicano a la guerra, afirmando en una publicación en X: "La razón por la que perdimos es la guerra".

Una fuente cercana a la Casa Blanca ha sugerido que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría ser considerado como posible sucesor de Hegseth, dado que podría obtener la confirmación del Senado antes de asumir el cargo, una vez que finalice su mandato como gobernador el 5 de enero.

En una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, se le preguntó a Trump si estaba considerando reemplazar a Hegseth, a lo que respondió: "No, creo que está haciendo un muy buen trabajo".

Además, se le inquirió sobre la posibilidad de que Hegseth ocupe el puesto que dejará la senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, al asumir como gobernadora. Trump comentó: "De hecho, creo que sería muy popular si lo hiciera", aunque añadió que no había escuchado nada al respecto.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, fue consultada sobre las especulaciones respecto al futuro de Hegseth y afirmó que el presidente "tiene plena confianza en el secretario Hegseth". En el comunicado, Kelly también destacó las operaciones militares en Irán y Venezuela, así como los esfuerzos de Hegseth por revertir la priorización que el Pentágono bajo la administración de Biden otorgaba a la "determinación, la equidad y la inclusión, y a la ideología progresista".

Lectura rápida

¿Qué preguntó Trump a sus asesores?
Consultó si Hegseth debería seguir como secretario de Defensa tras las derrotas republicanas.

¿Quiénes son señalados como responsables de las derrotas?
El almirante Brad Cooper y el general Dan Caine son mencionados por su papel en la guerra contra Irán.

¿Qué dice el vicepresidente sobre la derrota?
JD Vance afirma que la guerra es la razón de la derrota del Partido Republicano.

¿Quién podría reemplazar a Hegseth?
Se menciona al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como posible sucesor.

¿Cuál es la postura de Trump sobre Hegseth?
Trump expresó confianza en Hegseth y no está considerando su reemplazo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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