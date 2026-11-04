Passerini confirmó que irá a la Corte por los subsidios y cuestionó el ajuste en salud de Milei

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que los municipios del interior del país evalúan llevar a la Corte Suprema de Justicia el reclamo por la distribución de los subsidios al transporte y los recortes en programas nacionales de salud.

En diálogo con Cadena 3, sostuvo que la decisión dependerá de lo que contemple el Presupuesto nacional y cuestionó que los recursos recaudados por impuestos a los combustibles no regresen a las jurisdicciones que los generan.

El jefe municipal también advirtió sobre el impacto que tiene la reducción del Plan Remediar en la atención sanitaria y aseguró que la Municipalidad de Córdoba incrementó un 40% su inversión en salud durante el último año.

En otra parte de la entrevista, Passerini se refirió a los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.

El reclamo de los intendentes y la posibilidad de acudir a la Corte

Passerini explicó que el planteo presentado ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados tiene dos ejes: la distribución de los subsidios al transporte y la situación del Plan Remediar.

Sobre el primer punto, cuestionó que el Gobierno nacional haya autorizado durante el año 460 millones de dólares en subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que, según afirmó, no destinó recursos equivalentes al resto del país.

El intendente señaló que los mandatarios locales entregaron un documento firmado por integrantes del Consejo Federal de Intendentes y recordó que llevan casi tres años presentando proyectos en el Congreso para modificar esta situación.

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“Nosotros hoy volvimos a insistir, pero ya tenemos una decisión tomada: los intendentes, ahora que se discute el Presupuesto nacional, si no hay una decisión que contemple una distribución equitativa y compense la enorme pérdida de recursos que tenemos las ciudades del interior, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia con este reclamo”, afirmó.

El jefe municipal sostuvo que los municipios reciben cada vez más responsabilidades por parte de la Nación, especialmente en materia de salud y asistencia social, sin contar con los recursos necesarios para afrontarlas.

“Para nosotros la gente no son números del presupuesto, sino que son personas que los intendentes vemos todos los días”, expresó.

Los impuestos a los combustibles, otro argumento del reclamo

Passerini también cuestionó el destino de los fondos recaudados a través de los impuestos a los combustibles líquidos. Según explicó, el 35% del valor de un litro de nafta corresponde a esos tributos, pero esos recursos no vuelven a las jurisdicciones como establece la normativa.

“Hoy el Gobierno nacional, entre otras cosas, está incumpliendo la ejecución de la recaudación de los impuestos a los combustibles líquidos”, sostuvo.

El intendente adelantó que ese será uno de los fundamentos que utilizarán si finalmente avanzan con una presentación judicial.

Además, pidió a los diputados y senadores nacionales que respondan a las necesidades de las provincias y ciudades que representan, más allá de sus pertenencias políticas.

“Nosotros le pedimos a nuestros diputados nacionales y senadores nacionales que no se olviden de la procedencia que tienen y a quiénes representan. Representan justamente a los pueblos, ciudades y provincias que están padeciendo estas consecuencias”, planteó.

En ese sentido, aclaró que el reclamo no responde a una disputa partidaria, sino a la necesidad de que se cumpla la ley y se garantice una distribución federal de los recursos.

Passerini advirtió por el impacto del recorte en el Plan Remediar

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación del sistema sanitario y el impacto que, según Passerini, tienen las decisiones nacionales sobre los municipios.

El intendente aseguró que la Municipalidad de Córdoba aumentó un 40% sus inversiones en salud respecto del año anterior. Ese incremento, explicó, comprende medicamentos, contratación de profesionales, estudios médicos y cirugías.

“Tenemos prácticamente todos los días todas las camas ocupadas en nuestros hospitales”, señaló.

También advirtió que una parte de los pacientes que reciben atención en los centros municipales cuenta con obra social, pero perdió su cobertura por la falta de trabajo o no consigue que su prestadora cumpla con las obligaciones correspondientes.

Passerini mencionó especialmente a los afiliados de PAMI, a quienes describió como uno de los sectores más afectados por las dificultades del sistema sanitario.

En ese contexto, cuestionó la reducción de medicamentos incluidos en el Plan Remediar, cuyos botiquines, según indicó, pasaron de contener 128 medicamentos a solamente seis.

“Claramente estas decisiones tienen que revertirse. El Gobierno nacional tendrá que reverlas y empezar a gobernar de manera federal, pensando en los argentinos que viven en toda la Argentina y no solamente de modo electoral”, afirmó.

Los preparativos para la visita del papa León XIV

En otro tramo de la entrevista con Cadena 3, Passerini habló sobre la organización de la visita del papa León XIV a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre.

El intendente confirmó que recibirá al Pontífice junto al gobernador Martín Llaryora y al arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, en la Dirección Provincial de Aeronáutica. Desde allí, acompañarán el recorrido hasta el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se celebrará la misa.

“Estamos todos los días trabajando. Hoy hubo una reunión muy importante en el predio con todas las áreas de la Provincia, de la Municipalidad y con los voluntarios. Ya estamos en la cuenta regresiva, pero muy bien preparados”, indicó.

Passerini expresó su expectativa de que la jornada se desarrolle en un clima de paz y convocó a los visitantes a participar de las actividades previstas en la ciudad.

Aclaración sobre los depósitos ubicados en el predio de FAdeA

Durante la entrevista, el intendente también explicó la función de unos grandes contenedores que fueron observados en el predio de FAdeA y en sus inmediaciones.

Ante la consulta sobre si se utilizarían para abastecer de agua a los peregrinos, Passerini aclaró que, al menos los que pudo observar durante una recorrida anterior, cumplen una función de soporte de peso para sostener los paneles fenólicos que delimitan el sector del altar y el escenario.

Por eso, pidió no confundir esos dispositivos con puntos de provisión de agua para el público.

Información sobre los cortes y los accesos a Córdoba

Consultado por las restricciones de circulación y las alternativas para quienes deban trasladarse entre Córdoba y localidades como Villa Carlos Paz, Passerini indicó que la información se actualizará diariamente a través de la página oficial El Papa en Córdoba.

También mencionó la plataforma Mi Docta como canal de consulta para los vecinos de la ciudad.

El intendente explicó que allí se informarán los accesos, los recorridos habilitados, las restricciones previstas y las alternativas para ingresar o desplazarse por Córdoba durante los días de la visita.

Passerini descartó pensar en una reelección

Por último, el intendente fue consultado sobre sus declaraciones acerca de una eventual derrota de Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales y sobre sus propias posibilidades políticas.

Passerini descartó una nueva candidatura a la Intendencia y explicó que la Carta Orgánica municipal se lo impide, debido a que su actual mandato se computa como consecutivo al período en el que fue viceintendente de Martín Llaryora.

“No tengo la posibilidad legal porque la Carta Orgánica me lo impide. He sido viceintendente en el período anterior de nuestro hoy gobernador Martín Llaryora y hoy soy intendente, y se computa el mandato consecutivo como si hubiera sido intendente”, explicó.

También aseguró que no está pensando en términos electorales y que su prioridad es la organización de la visita papal.

“Tenemos un enorme objetivo, quizá el desafío más importante de mi vida como funcionario, que es la visita del Papa a Córdoba. Realmente estoy con toda mi energía y toda mi voluntad puesta en eso”, concluyó.

Entrevista de Informados, al Regreso.