La vuelta de "Cacique" Medina al Kempes como rival de Talleres
El DT uruguayo enfrentará por quinta vez al Matador, con el que ganó la Supercopa Internacional de 2024. Los detalles.
04/11/2026 | 18:33Redacción Cadena 3
FOTO: Cacique Medina ganó la Supercopa Internacional
Este sábado, Alexander Medina regresará a Córdoba para enfrentar a Talleres como entrenador de Estudiantes de La Plata, en lo que será un partido especial para un técnico que dejó su huella y se ganó el cariño del hincha albiazul.
Tuvo dos pasos por la “T”, en donde consiguió el 54% de los puntos en juego durante su primera estadía entre 2019/21 y una segunda etapa de 25 partidos entre agosto de 2024 y abril de 2025, en donde le dio a Talleres el título de la Supercopa Internacional, en aquella final disputada en Asunción del Paraguay contra River.
Será la quinta vez que enfrente al Albiazul como DT rival y en los cuatro compromisos registrados no perdió.
EL DETALLE
En 2022 se hizo cargo de Vélez Sarsfield y en agosto le tocó enfrentar a Talleres en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ganando los dos partidos. En Liniers fue por 3 a 2 con goles de Lucas Janson (2) y Julián Fernández; mientras que el equipo de Pedro Caixinha marcaron Michael Santos y Rodrigo Garro.
En la revancha jugada en el Kempes, Vélez también ganó pero 1-0 con tanto de Fernández para clasificar a Vélez a las semifinales.
Durante la Liga de ese año se volvieron a ver las caras y en Buenos Aires, también con triunfo velezano de 2-1, por las anotaciones de Santiago Castro y José Florentín; en tanto que Matías Esquivel había empatado transitoriamente para el equipo que ya el 13 de octubre de 2022 dirigía Javier Gandolfi.
Como entrenador del Pincha estuvo en el 0-0 del Apertura, jugado en La Plata el 25 de abril pasado.
En síntesis, Medina ante Talleres tiene cuatro partidos, con tres victorias y una igualdad. Y de los cuatro cotejo, solamente uno fue en Córdoba.
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Alexander Medina, entrenador de Estudiantes de La Plata.
¿Qué ocurrió el sábado?
Alexander Medina regresó a Córdoba para enfrentar a Talleres.
¿Cuántas veces ha enfrentado a Talleres?
Ha enfrentado a Talleres en cuatro ocasiones.
¿Cuáles son los resultados de esos partidos?
De los cuatro partidos, Medina ha conseguido tres victorias y una igualdad.
¿Qué logró Medina durante su tiempo en Talleres?
Logró un 54% de los puntos en juego y ganó la Supercopa Internacional.