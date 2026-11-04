La vuelta de "Cacique" Medina al Kempes como rival de Talleres

Este sábado, Alexander Medina regresará a Córdoba para enfrentar a Talleres como entrenador de Estudiantes de La Plata, en lo que será un partido especial para un técnico que dejó su huella y se ganó el cariño del hincha albiazul.

Tuvo dos pasos por la “T”, en donde consiguió el 54% de los puntos en juego durante su primera estadía entre 2019/21 y una segunda etapa de 25 partidos entre agosto de 2024 y abril de 2025, en donde le dio a Talleres el título de la Supercopa Internacional, en aquella final disputada en Asunción del Paraguay contra River.

Será la quinta vez que enfrente al Albiazul como DT rival y en los cuatro compromisos registrados no perdió.

EL DETALLE

En 2022 se hizo cargo de Vélez Sarsfield y en agosto le tocó enfrentar a Talleres en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ganando los dos partidos. En Liniers fue por 3 a 2 con goles de Lucas Janson (2) y Julián Fernández; mientras que el equipo de Pedro Caixinha marcaron Michael Santos y Rodrigo Garro.

En la revancha jugada en el Kempes, Vélez también ganó pero 1-0 con tanto de Fernández para clasificar a Vélez a las semifinales.

Durante la Liga de ese año se volvieron a ver las caras y en Buenos Aires, también con triunfo velezano de 2-1, por las anotaciones de Santiago Castro y José Florentín; en tanto que Matías Esquivel había empatado transitoriamente para el equipo que ya el 13 de octubre de 2022 dirigía Javier Gandolfi.

Como entrenador del Pincha estuvo en el 0-0 del Apertura, jugado en La Plata el 25 de abril pasado.

En síntesis, Medina ante Talleres tiene cuatro partidos, con tres victorias y una igualdad. Y de los cuatro cotejo, solamente uno fue en Córdoba.

Informe de Gabriel Rodríguez