Detuvieron al DJ de L-Gante acusado de integrar una banda que vendía tusi en fiestas y countries

Un joven de 21 años que trabajaría como DJ de L-Gante fue detenido este miércoles en General Rodríguez, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y cocaína en el oeste del conurbano bonaerense.

El sospechoso fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, conocido como “Tisi”. Según fuentes policiales citadas por Infobae, el joven trabajaría como DJ de Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante.

El operativo incluyó ocho allanamientos y terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas el presunto líder de la banda. Un quinto sospechoso logró escapar y permanece prófugo.

Cómo funcionaba la organización

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba bajo la modalidad de delivery y distribuía las sustancias en boliches, fiestas privadas, afters y countries del corredor oeste del Gran Buenos Aires.

La pesquisa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encomendó a la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense tareas para identificar a los integrantes de la organización y reconstruir su funcionamiento.

Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotografías y otros elementos extraídos de teléfonos celulares. También realizaron tareas de vigilancia encubierta y revisaron registros de cámaras de seguridad.

Quiénes son los detenidos

Además de Garandan Lailhacar, los procedimientos permitieron arrestar a otros tres sospechosos:

Gonzalo Ezequiel Prieto, alias “Duko”, de 23 años, señalado como el presunto jefe de la organización.

Martín Rodrigo Samarra, alias “Sama”, de 25 años.

Agostina Díaz, de 22 años.

Tiziano Garandan Lailhacar, alias “Tisi”, de 21 años, identificado como el DJ que trabajaría con L-Gante.

Según la reconstrucción policial, Prieto lideraba la estructura, mientras que Samarra y otro sospechoso identificado como Orellana actuaban como colaboradores directos y se encargaban de abastecer de droga a una red de vendedores.

Orellana es el quinto sospechoso mencionado en la investigación y logró escapar durante los procedimientos.

La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de la organización, las responsabilidades de cada uno de sus integrantes y el funcionamiento de la red de distribución de estupefacientes.