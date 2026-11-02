Cómo es "el Plan Platita" de Trump

Por Damián di Pace

Una eventual victoria del Partido Demócrata dejaría la Cámara de Representantes bajo control opositor, imponiendo un freno directo a nuevas rebajas impositivas e impulsando un escenario de consolidación fiscal de cara a los próximos años.

En cuanto a la alianza geopolítica con la Argentina, la sintonía estratégica se mantendría fluida dado que el Ejecutivo continuará en manos republicanas y la Casa Blanca mantendrá su margen para gobernar de forma activa mediante decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, los mercados ya anticipan volatilidad inmediata si se consolida un avance demócrata. El foco principal del escenario financiero global y su impacto directo en el mercado argentino no radica únicamente en las urnas, sino en la dinámica del crédito global, las tasas del Tesoro norteamericano y la regulación tecnológica.

La tasa de la Fed, la inteligencia artificial y el impacto en Argentina

Una de las principales tensiones en Wall Street ha sido el choque de intereses entre la Casa Blanca y la Reserva Federal (Fed). Mientras el presidente estadounidense presionó públicamente advirtiendo que un endurecimiento monetario interferiría con el calendario electoral, las autoridades del Banco Central mantuvieron su postura técnica basada en preservar el valor de la moneda frente a las presiones inflacionarias.

Superada la cita electoral, el consenso en el mercado es contundente: 100 de 100 economistas relevados por la agencia Reuters anticipan que la suba de tasas en diciembre resulta inevitable.

Para la Argentina, una tasa internacional más elevada representa un viento en contra evidente al encarecer el financiamiento global.

Por otro lado, la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) abre una ventana de alivio inesperada. En contraste con la postura estatal republicana centrada en la custodia soberana, un triunfo demócrata aplicaría mayores regulaciones y controles corporativos sobre las gigantes tecnológicas. Tras las caídas recientes registradas en el sector tecnológico, una moderación en la sobrevaluación de la IA liberaría grandes volúmenes de crédito hoy concentrados en ese ecosistema. Esa menor presión sobre la tasa de interés global por exceso de financiamiento a la IA terminaría reduciendo la tasa libre de riesgo, beneficiando colateralmente a los mercados emergentes como la Argentina.

Estímulo multimillonario al corazón rural estadounidense

A diferencia de las propuestas más masivas y disparatadas escuchadas en campaña, la Casa Blanca puso en marcha un paquete de asistencia fiscal enfocado de forma precisa en el electorado agrícola. En los estados clave del Medio Oeste (como Iowa, Kansas y distritos rurales de Texas), los productores enfrentaron un duro escenario producto de una suba del 75% en el diésel, el encarecimiento de fertilizantes y el impacto acumulado del esquema arancelario.

En respuesta a esa vulnerabilidad electoral, la administración anunció un desembolso masivo: US$ 15.000 millones en ayudas directas, créditos y programas de apoyo para productores agrícolas, ganaderos y pesqueros a solo horas de la votación.

US$ 13.800 millones adicionales movilizados por la Secretaría de Agricultura (USDA) en concepto de redes de seguridad, programas de estabilización de ingresos y cobertura ante riesgos climáticos.

US$ 8.000 millones destinados a un pago único compensatorio por la escalada del costo del combustible diésel.

Este "Plan Platita" focalizado busca contener el descontento en el corazón productivo de los Estados Unidos y asegurar bancas clave en el Capitolio, apelando al checo fiscal para movilizar al electorado rural en el tramo final de la elección.