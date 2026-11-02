Talleres debuta en la Copa Córdoba
El albiazul recibirá desde las 18 a Nelson Page de Huinca Renancó por los cuartos de final, en la Boutique. Los detalles.
02/11/2026 | 15:16Redacción Cadena 3
FOTO: Acuña vuelve a dirigir en Copa Córdoba
Talleres debutará este martes en los cuartos de final de la Copa Córdoba, cuando reciba en la Boutique a Nelson Page de Huinca Renancó desde las 18.
El entrenador será Egidio Acuña, quien dirigió a la “T” en la pasada edición del certamen y que conformará el plantel con futbolistas de la Liga Cordobesa y de juveniles de la AFA.
En esta etapa ingresan los equipos que juegan los torneos de AFA, que ya tuvo la clasificación de Instituto que superó a Racing en los penales y aguarda por Belgrano o Atenas de Río Cuarto.
El vencedor de Talleres y Nelson enfrentará al que triunfe de Estudiantes de Río Cuarto y Argentino de Marcos Juárez.
El equipo huinquense eliminó a Complejo de Justiniano Posse a domicilio. Tras el empate 1 a 1 en los 90 minutos, fue victoria 4 a 2 en los penales. Previamente, ya había dado un batacazo tras eliminar a Argentino de Monte Maíz, que milita en el Federal A; y en la primera instancia se cargó al antes mencionado Toro de Moldes, de la Liga de Río Cuarto.
Venta de entradas:
La venta de entradas estará organizada por la Federación Cordobesa de Fútbol y se realizará de manera presencial en las boleterías de La Boutique.
Ubicación de la hinchada de Talleres: – Popular Este Chércoles Público Local (Calle Olimpia)
Precios de las entradas: General: $15.000
Jubilados: $7500
Ubicación de la hinchada de Nelson: – Cabecera Norte (Calle Lawson)
Precios de las entradas: General: $15.000
Jubilados: $7500
PROGRAMACIÓN DE LOS CUARTOS DE FINAL
• En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales hasta definir.
Instituto 0 (3) – Racing 0 (1)
Martes 3/11, a las 18hs: Talleres – Nelson Page (Huinca Renancó)
Miércoles 4/11: Belgrano – Atenas (RC) *
* En cancha de la Liga Cordobesa.
Miércoles 4/11, a las 20.30hs: Estudiantes (RC) – Argentino (MJ)
Esta previsto que la final del Torneo se dispute el 25 de noviembre.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo?
Talleres debutará en los cuartos de final de la Copa Córdoba contra Nelson Page.
¿Quién es el entrenador de Talleres?
El entrenador será Egidio Acuña.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el martes 3 de noviembre a las 18hs.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en la Boutique.
¿Cómo se venderán las entradas?
Las entradas se venderán de manera presencial en las boleterías de La Boutique.