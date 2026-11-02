Talleres debuta en la Copa Córdoba

Talleres debutará este martes en los cuartos de final de la Copa Córdoba, cuando reciba en la Boutique a Nelson Page de Huinca Renancó desde las 18.

El entrenador será Egidio Acuña, quien dirigió a la “T” en la pasada edición del certamen y que conformará el plantel con futbolistas de la Liga Cordobesa y de juveniles de la AFA.

En esta etapa ingresan los equipos que juegan los torneos de AFA, que ya tuvo la clasificación de Instituto que superó a Racing en los penales y aguarda por Belgrano o Atenas de Río Cuarto.

El vencedor de Talleres y Nelson enfrentará al que triunfe de Estudiantes de Río Cuarto y Argentino de Marcos Juárez.

El equipo huinquense eliminó a Complejo de Justiniano Posse a domicilio. Tras el empate 1 a 1 en los 90 minutos, fue victoria 4 a 2 en los penales. Previamente, ya había dado un batacazo tras eliminar a Argentino de Monte Maíz, que milita en el Federal A; y en la primera instancia se cargó al antes mencionado Toro de Moldes, de la Liga de Río Cuarto.

Venta de entradas:

La venta de entradas estará organizada por la Federación Cordobesa de Fútbol y se realizará de manera presencial en las boleterías de La Boutique.

Ubicación de la hinchada de Talleres: – Popular Este Chércoles Público Local (Calle Olimpia)

Precios de las entradas: General: $15.000

Jubilados: $7500

Ubicación de la hinchada de Nelson: – Cabecera Norte (Calle Lawson)

Precios de las entradas: General: $15.000

Jubilados: $7500

PROGRAMACIÓN DE LOS CUARTOS DE FINAL

• En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales hasta definir.

Instituto 0 (3) – Racing 0 (1)

Martes 3/11, a las 18hs: Talleres – Nelson Page (Huinca Renancó)

Miércoles 4/11: Belgrano – Atenas (RC) *

* En cancha de la Liga Cordobesa.

Miércoles 4/11, a las 20.30hs: Estudiantes (RC) – Argentino (MJ)

Esta previsto que la final del Torneo se dispute el 25 de noviembre.