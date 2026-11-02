Johnny Depp regresa al cine como Scrooge en "Ebenezer: Los fantasmas de Navidad"

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El reconocido actor estadounidense Johnny Depp hace su gran vuelta a la pantalla grande con la película "Ebenezer: Los fantasmas de Navidad", inspirada en el clásico navideño "Cuento de Navidad", del autor inglés Charles Dickens, publicado en 1843.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de su primer rol protagónico con una productora de Hollywood en siete años, tras su participación en Animales fantásticos en 2018 y su escándalo judicial con su exesposa, Amber Heard, en 2022. La película se estrenará el próximo 12 de noviembre en cines argentinos .

Con la dirección y mirada de Ti West, detrás de títulos sombríos como Maxxxine, X y Pearl, Depp le dará su impronta al personaje de Ebenezer Scrooge, el anciano gruñón y tacaño que odia la Navidad, con una actuación estelar que promete estar alejada de sus exitosos proyectos como Willy Wonka y el Capitán Jack Sparrow.

"Ebenezer" promete ser más que una simple adaptación del clásico de Charles Dickens, y se espera que tenga giros particulares y escenas que se alejan de una típica historia infantil y bordean el género de terror.

Como en "Cuento de Navidad", la historia sigue a Scrooge, un hombre rico, a quien solo le importa él mismo y que está obsesionado con el dinero. Su repudio por las celebraciones navideñas y el poco valor que le da a la vida ajena lo hacen enfrentarse a la visita del fantasma de Jacob Marley, un antiguo conocido, que le advierte sobre lo que su estilo de vida le depara en el futuro.

Scrooge se sumerge en un viaje para rever su pasado, su presente y encontrarse con la dura imagen del futuro que le espera si no cambia su forma de ser a tiempo.

El elenco de "Ebenezer"

Además del protagónico de Depp, el resto del elenco se completa con Ian McKellen, como el fantasma de Jacob Marley, Rupert Grint como Bob Cratchit y Andrea Riseborough, Daisy Ridley y Sam Claflin.