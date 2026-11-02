Noviembre trae estrenos navideños y clásicos en Netflix para toda la familia

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Netflix, la plataforma de streaming más popular en Argentina, ha revelado el listado de series y películas que estarán disponibles durante el mes de noviembre en Latinoamérica. El catálogo incluye una variedad de títulos, con un enfoque especial en proyectos navideños y el regreso de clásicos familiares.

Este mes, la plataforma ofrecerá un total de 15 series y 32 películas, además de la transmisión en vivo del partido de Packers vs. Rams de la NFL. Entre los estrenos más destacados se encuentra "El crimen de Pazos", una serie basada en el caso real de un femicidio ocurrido en mayo de 2015 en la localidad gallega de Verín. También se suman las primeras tres temporadas de "Will Trent: Agente especial", inspirada en las novelas de Karin Slaughter.

Series destacadas de noviembre

Entre los estrenos de series, se podrán ver títulos como "Will Trent: Agente especial" (disponible desde el 3 de noviembre), "Elf on the Shelf: Videos cortos" (desde el 4 de noviembre), y "Palomas negras" (desde el 5 de noviembre). Además, el 9 de noviembre se estrenan las temporadas de "Fargo" y "Power", y el 13 de noviembre se podrá ver "El crimen de Pazos".

Los seguidores de la serie "El plan del diablo" también podrán disfrutar de su tercera temporada a partir del 10 de noviembre. Otros estrenos incluyen "Máscara" (15 de noviembre), y la quinta temporada de "Fargo" que llegará el 23 de noviembre.

Películas para disfrutar en noviembre

La lista de películas incluye una variedad de géneros, desde dramas y comedias hasta títulos de animación. Las comedias infantiles como "Sing 1 y 2", "Cómo entrenar a tu dragón" y "Mi villano favorito 4" son algunas de las más esperadas. Las películas comenzarán a estrenarse el 1 de noviembre con títulos como "Sing: ¡Ven y canta!" y "Destino final: Lazos de sangre".

Otros estrenos destacados incluyen "La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta" el 4 de noviembre, y "El Grinch" el 10 de noviembre, junto a "El intercambio navideño" y "El expreso polar" que llegarán el 12 y 13 de noviembre respectivamente. Para el 15 de noviembre, se espera el estreno de "Mi villano favorito 4", y el 26 de noviembre se podrá ver "Sonría".