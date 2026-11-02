FOTO: Furor por el CyberMonday 2026: se registraron más de 2 millones de visitas

La nueva edición del CyberMonday 2026 puso en marcha su desarrollo con un marcado interés por parte de los consumidores desde el inicio de la madrugada ya que superó las 2,1 millones de visitas acumuladas en su sitio web oficial y se consolidó otro año más como una fecha clave para el comercio electrónico en el país.

El fuerte flujo de usuarios tuvo su pico inicial a las 00:45, momento en el que se contabilizaron 73.000 usuarios conectados en simultáneo. En cuanto a las rebajas, los descuentos en esta edición se ubican en un promedio del 32%.

De acuerdo con los datos difundidos por la entidad organizadora, la mayor concentración de tráfico provino de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), seguidas por las plazas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

El comportamiento del consumidor muestra una tendencia analítica, orientada a la comparación de precios, promociones bancarias y opciones de financiación o envíos gratuitos. El ranking de las categorías más visitadas en estas primeras horas quedó conformado por:

Electrodomésticos CyberMonday 2026: el evento inició con más de 73 mil usuarios conectados en simultáneo y descuentos del 30%.

Ropa CyberMonday 2026: inició con más de 73 mil usuarios conectados en simultáneo y descuentos del 30%.

Viajes CyberMonday 2026: comenzó con más de 73 mil usuarios conectados en simultáneo y descuentos del 30%.

Muebles CyberMonday 2026: inició con más de 73 mil usuarios conectados en simultáneo y descuentos del 30%.

Maquillaje CyberMonday 2026: el evento inició con más de 73 mil usuarios conectados en simultáneo y descuentos del 30%.

Innovación tecnológica y continuidad del evento

Para optimizar la experiencia de navegación, el evento mantiene el uso de Cybot, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la CACE que permite filtrar ofertas por medio de pago, marca o categoría.

Al respecto, el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, destacó: “Haber superado los 2 millones de visitas en estas primeras horas muestra la confianza de los consumidores de todo el país en el evento”.

El evento continuará activo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59, con secciones especiales como MegaOfertas y los productos más clickeados de la jornada.