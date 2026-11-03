La Liga Profesional anunció la programación de la fecha 16: definiciones clave en el Torneo Clausura 2026

FOTO: La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para disputar la decimosexta del Torneo Clausura 2026.

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) -- La Liga Profesional de Fútbol ha dado a conocer el calendario para la decimosexta y última jornada del Torneo Clausura 2026, un evento que determinará la campeonía en la tabla general, las posiciones para las copas internacionales de 2027 y los playoffs del campeonato.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el cronograma se ha adaptado excepcionalmente a las necesidades de seguridad debido a la visita del papa León XIV al país. Esta circunstancia llevó a la organización a modificar el fixture habitual.

En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido unificar horarios para garantizar la equidad entre los equipos que compiten por el título de la Liga, las clasificaciones a copas internacionales y los lugares en las fases eliminatorias.

La acción comenzará el jueves a las 15 hs, cuando River Plate se enfrente a Aldosivi en Mar del Plata, buscando asegurar su lugar en la etapa de eliminación. El "Millonario" actualmente ocupa la cuarta posición en la Zona B, lo que le otorgaría ventaja de local en octavos de final.

El viernes será un día crucial, comenzando a las 15.00 con Barracas Central, que busca clasificar a la Copa Sudamericana frente a Racing Club, que ya no tiene posibilidades en el torneo.

Más tarde, a las 19 hs, tres partidos se jugarán simultáneamente, definiendo el Grupo A. Independiente se medirá ante Deportivo Riestra, San Lorenzo recibirá a Platense y Unión de Santa Fe enfrentará a Vélez Sarsfield, este último buscando un lugar en la Copa Libertadores.

El sábado será el centro de atención, con partidos clave a las 17.30. Boca Juniors, líder en la tabla acumulada, jugará en La Bombonera contra Defensa y Justicia; Argentinos Juniors, segundo en la general, se enfrentará a Huracán; y Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, con solo un punto de diferencia de la cima.