El conmovedor mensaje de un amigo de Jesús de Miguel: "Te consideraba uno más en mi familia"
Fernando Román, actual defensor del CF Talavera se expresó tras el fallecimiento del delantero del Tenerife este martes.
03/11/2026 | 16:12Redacción Cadena 3
FOTO: Jesús de Miguel y Fernando Román.
Fernando Román, actual defensor del CF Talavera y uno de los mejores amigos de Jesús de Miguel, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife.
Román compartió vestuario con “Demi” en Unionistas CF entre 2021 y 2022, en la entonces Tercera División española. En su cuenta de X, el futbolista escribió: “Demi amigo... no me creo que te hayas ido. No sabes lo que te voy a echar de menos. No te consideraba un amigo, te consideraba uno más en mi familia”.
Y añadió: “Siempre me has ayudado cuando estaba mal, en mis peores momentos has estado ahí. Mucha gente no sabe cómo eras, pero yo que te conozco, para mí has sido una de las mejores personas que he tenido a mi lado: humilde, trabajador, nunca te metías en ninguna bronca, hacías felices a las personas de tu alrededor y, sobre todo, eras buena persona”.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El defensor recordó momentos compartidos: el viaje a Punta Cana de los cuatro, las comidas y cenas, los ratos con sus hijas y los escape rooms que tanto les gustaban. “Tanto Tamara como yo estamos destrozados ahora, pero sabemos que desde arriba vas a estar con nosotros y sobre todo con tu hija, con María y con tu familia. Amigo mío, te voy a echar mucho de menos. ¡Te quiero mucho! ¡Descansa en paz!”, cerró.
Además del texto, Román publicó fotos juntos con un último mensaje: “Has sido más que un amigo, no te olvidaré jamás, descansa en paz”.
/Inicio Código Embebido/
Luto en el deporte. El comunicado del Andorra por la muerte de Jesús de Miguel: "Ninguna palabra puede aliviar el dolor"
El delantero de 30 años del Tenerife, falleció este martes tras el grave choque sufrido el lunes durante el partido de Segunda División ante el Andorra.
/Fin Código Embebido/
Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el grave choque sufrido el lunes durante el partido entre Tenerife y Andorra. El delantero madrileño, conocido en los vestuarios como “Demi”, construyó su carrera en el fútbol de ascenso hasta convertirse en una pieza clave del Tenerife.
Lectura rápida
¿Quién dedicó un mensaje tras el fallecimiento de Jesús de Miguel? Fernando Román dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.
¿Qué relación tenían Fernando Román y Jesús de Miguel? Compartieron vestuario en Unionistas CF entre 2021 y 2022.
¿Cuándo murió Jesús de Miguel? Murió este martes tras un choque durante un partido el lunes.
¿Qué edad tenía Jesús de Miguel al fallecer? Tenía 30 años.
¿Cómo recordó Fernando Román a Jesús de Miguel? Lo recordó como una de las mejores personas, humilde y trabajadora, y compartió momentos especiales juntos.