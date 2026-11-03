El conmovedor mensaje de un amigo de Jesús de Miguel: "Te consideraba uno más en mi familia"

Fernando Román, actual defensor del CF Talavera y uno de los mejores amigos de Jesús de Miguel, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife.

Román compartió vestuario con “Demi” en Unionistas CF entre 2021 y 2022, en la entonces Tercera División española. En su cuenta de X, el futbolista escribió: “Demi amigo... no me creo que te hayas ido. No sabes lo que te voy a echar de menos. No te consideraba un amigo, te consideraba uno más en mi familia”.

Y añadió: “Siempre me has ayudado cuando estaba mal, en mis peores momentos has estado ahí. Mucha gente no sabe cómo eras, pero yo que te conozco, para mí has sido una de las mejores personas que he tenido a mi lado: humilde, trabajador, nunca te metías en ninguna bronca, hacías felices a las personas de tu alrededor y, sobre todo, eras buena persona”.

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El defensor recordó momentos compartidos: el viaje a Punta Cana de los cuatro, las comidas y cenas, los ratos con sus hijas y los escape rooms que tanto les gustaban. “Tanto Tamara como yo estamos destrozados ahora, pero sabemos que desde arriba vas a estar con nosotros y sobre todo con tu hija, con María y con tu familia. Amigo mío, te voy a echar mucho de menos. ¡Te quiero mucho! ¡Descansa en paz!”, cerró.

Además del texto, Román publicó fotos juntos con un último mensaje: “Has sido más que un amigo, no te olvidaré jamás, descansa en paz”.

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Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el grave choque sufrido el lunes durante el partido entre Tenerife y Andorra. El delantero madrileño, conocido en los vestuarios como “Demi”, construyó su carrera en el fútbol de ascenso hasta convertirse en una pieza clave del Tenerife.