Lali Espósito criticó medios por enfocarse en su torta de casamiento en lugar de agresiones a trans

FOTO: "Estás más indignados por el tamaño de la torta que porque salen a 'cazar trans': Lali Espósito"

La cantante Lali Espósito manifestó que ciertos medios de comunicación están "más preocupados por el tamaño de una torta de casamiento que por el hecho de que 50 jóvenes salgan a la calle a cazar travestis". Este comentario surge en el contexto de un ataque violento contra mujeres trans que se encontraban trabajando en la vía pública en los bosques de Palermo, lo que ha generado un notable silencio mediático sobre el episodio.

En su mensaje publicado en las historias de Instagram, Lali criticó la cobertura que recibió su boda con Pedro Rosemblat, especialmente en relación con la torta de nueve pisos que diseñó el pastelero Damián Betular. La artista contrastó esta atención mediática con la escasa difusión de las agresiones sufridas por el colectivo trans.

La cantante expresó: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle... Total normalidad y silencio".

El ataque al que se refirió ocurrió el lunes 2 de noviembre por la noche, en las cercanías de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, en los bosques de Palermo. Allí, un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona.

Los agresores lanzaron objetos como palos, piedras y conos de tránsito, mientras insultaban y filmaban las agresiones para compartirlas en redes sociales. Las imágenes que se hicieron virales muestran a los jóvenes hostigando a las trabajadoras sexuales y burlándose de ellas. Según testimonios, las víctimas inicialmente respondieron a las provocaciones verbales, lo que llevó a los agresores a regresar en grupo para atacarlas.

Los vecinos y automovilistas que presenciaron el ataque alertaron a la Policía, aunque los efectivos llegaron al lugar una vez que los agresores ya se habían retirado.

En cuanto a la torta de casamiento de Lali y Rosemblat, su notoriedad comenzó tras la celebración que tuvieron el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. El pastel, que sorprendió a la artista, fue elaborado por Damián Betular y contaba con nueve pisos.