FOTO: Carlos Di Fulvio presentará gratis Canto brocheriano en Córdoba antes de la visita del Papa.

Carlos Di Fulvio presentará Canto brocheriano el domingo 8 de noviembre, a las 20, en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en Córdoba. El espectáculo tendrá entrada libre y gratuita y se realizará dos días antes de la misa que el papa León XIV celebrará en la ciudad.

La cantata, que recorre la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, tendrá la dirección general de Hernando Varela. La programación incluirá también una intervención de Doña Jovita y actuaciones de Pablo Lozano, Julio Cejas, Jessica Benavídez, Suna Rocha y Juan Iñaki.

La presentación llegará a diez años del concierto que reunió a miles de personas en el Parque de las Tejas, el 15 de octubre de 2016, en vísperas de la canonización de Brochero.

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FOTO: La programación incluirá también una intervención de Doña Jovita.

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En la primera parte de la noche, Di Fulvio estará a cargo de la guitarra y los relatos. Lo acompañarán el guitarrista Pablo Alessia, la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador y el Coro del Seminario de Canto.

La obra combina música, poesía y narración para reconstruir la historia del cura gaucho: su nacimiento, su infancia, su formación y su llegada a Traslasierra. A través de ese recorrido, aborda su tarea pastoral, las necesidades de las comunidades y las condiciones de vida de la región.

El repertorio se organiza en cinco etapas: nacimiento y bautismo; niñez y estudios; sacerdocio y curato; apostolado y obra; y pasión y muerte. Entre las piezas previstas figuran Nascencia, Huella barrosa, El cielo de San Alberto, Aquí vengo a darles música y Canto brocheriano.

En la segunda parte, Doña Jovita ofrecerá el recitado “¿En qué andaría Brochero si estuviera en estos días?”, acompañado por una proyección de imágenes del artista Carlos Alberto Montefusco. Luego se presentarán los cantantes invitados.

La jornada contará además con el Museo Rodante y su muestra “Recorrido por el barroco colonial”, integrada por reproducciones de arte religioso de la colección provincial. La exhibición fue preparada para la recepción del Pontífice, cuya misa en Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.

Di Fulvio comenzó a componer la cantata en la década de 1970, impulsado por el sacerdote César Emilio Ferreyra, con quien recorrió lugares vinculados a Brochero. La obra fue registrada en 1980 y tuvo su primera edición discográfica en 1982.

El 24 de mayo de 1988 se presentó en el Teatro del Libertador, con la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de la Provincia. Años después, el 13 de octubre de 2016, el Coro Latinoamericano de Roma la interpretó en la capital italiana, antes de la canonización.

Nacido en Carrilobo el 5 de marzo de 1939, Di Fulvio realizó su primera presentación pública en Córdoba a los 13 años. Su trayectoria como guitarrista, compositor y narrador supera las siete décadas.