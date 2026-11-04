Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 21°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1003 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. El día se presentará mayormente soleado, con un viento suave que contribuirá a la sensación de calidez. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta mostrarán variaciones en las temperaturas. El jueves 5 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 6 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 32°, con cielo despejado. El sábado 7 de noviembre, se anticipan mínimas de 14° y máximas de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se espera un día más fresco, con mínimas de 13° y máximas de 16°, bajo un cielo nublado.