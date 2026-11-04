En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Salta presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 27°. La humedad será alta y el viento soplará suave desde el norte.

04/11/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 21°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1003 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. El día se presentará mayormente soleado, con un viento suave que contribuirá a la sensación de calidez. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta mostrarán variaciones en las temperaturas. El jueves 5 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 6 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 32°, con cielo despejado. El sábado 7 de noviembre, se anticipan mínimas de 14° y máximas de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se espera un día más fresco, con mínimas de 13° y máximas de 16°, bajo un cielo nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf