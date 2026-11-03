Jorge Macri se pronuncia sobre ataque a mujeres trans en Palermo: "No quedarán impunes"

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó este martes su preocupación por el ataque a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, calificándolo como un hecho de "suma gravedad". En sus declaraciones, subrayó que los ministerios de Seguridad y Justicia de la Ciudad "ya están avanzando con la investigación".

Macri enfatizó que no permitirá que "estos delitos queden impunes", asegurando que quienes estén detrás de estos actos recibirán "todo el peso de la ley". En su cuenta de X, el jefe de Gobierno reafirmó su postura: "Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes".

En el mismo sentido, mencionó que los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Horacio Giménez, ya están trabajando para identificar a los responsables de estos actos violentos. "Les vamos a caer con todo el peso de la ley", agregó.

Las imágenes de este ataque se han viralizado en redes sociales, mostrando a un grupo de jóvenes agrediendo a trabajadoras sexuales trans. Los agresores no solo las persiguieron, sino que también les arrojaron diversos objetos, un episodio que ha generado una fuerte condena en la comunidad.

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento no se han registrado detenciones. Sin embargo, la Policía de la Ciudad ya se encuentra trabajando en la investigación del caso.