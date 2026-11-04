La neblina marcó el comienzo del miércoles en Rosario: qué dice el pronóstico
El SMN anticipa una jornada sin precipitaciones, con una temperatura máxima de 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.
04/11/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.
El miércoles comenzó en Rosario con 16,3 grados y cielo cubierto con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 6. La humedad alcanzaba el 97%, la presión era de 1005,6 hPa y el viento soplaba del sur a 23 km/h, con una visibilidad de cinco kilómetros.
Durante la mañana se espera que continúe la neblina, con una temperatura cercana a los 20 grados y bajas probabilidades de precipitaciones.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 26 grados. El viento continuará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 20 grados. No se prevén lluvias durante la jornada.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario el miércoles?
Se registró una temperatura de 16,3 grados al inicio del día.
¿Quién proporcionó el reporte meteorológico?
El reporte fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se espera la máxima temperatura del día?
La máxima temperatura de 26 grados se espera por la tarde.
¿Dónde se está reportando este clima?
El clima se reporta en Rosario, Argentina.
¿Por qué no se prevén lluvias durante la jornada?
No se prevén lluvias debido a las condiciones climáticas que indican cielo nublado y temperaturas estables.