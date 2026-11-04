La neblina marcó el comienzo del miércoles en Rosario: qué dice el pronóstico

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

El miércoles comenzó en Rosario con 16,3 grados y cielo cubierto con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 6. La humedad alcanzaba el 97%, la presión era de 1005,6 hPa y el viento soplaba del sur a 23 km/h, con una visibilidad de cinco kilómetros.

Durante la mañana se espera que continúe la neblina, con una temperatura cercana a los 20 grados y bajas probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 26 grados. El viento continuará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 20 grados. No se prevén lluvias durante la jornada.