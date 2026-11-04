En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La neblina marcó el comienzo del miércoles en Rosario: qué dice el pronóstico

El SMN anticipa una jornada sin precipitaciones, con una temperatura máxima de 26 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.

04/11/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El miércoles comenzó en Rosario con 16,3 grados y cielo cubierto con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 6. La humedad alcanzaba el 97%, la presión era de 1005,6 hPa y el viento soplaba del sur a 23 km/h, con una visibilidad de cinco kilómetros.

Durante la mañana se espera que continúe la neblina, con una temperatura cercana a los 20 grados y bajas probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 26 grados. El viento continuará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 20 grados. No se prevén lluvias durante la jornada.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario el miércoles?
Se registró una temperatura de 16,3 grados al inicio del día.

¿Quién proporcionó el reporte meteorológico?
El reporte fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera la máxima temperatura del día?
La máxima temperatura de 26 grados se espera por la tarde.

¿Dónde se está reportando este clima?
El clima se reporta en Rosario, Argentina.

¿Por qué no se prevén lluvias durante la jornada?
No se prevén lluvias debido a las condiciones climáticas que indican cielo nublado y temperaturas estables.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf