Rappallini celebró la presencia del Gobierno en la Conferencia de la UIA: "Estamos contentos"
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) habló con Cadena 3 en el marco de la la 32ª Conferencia Industrial de la misma y destacó la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios.
03/11/2026 | 17:30Redacción Cadena 3
FOTO: Martín Rappallini, presidente de la UIA. (Foto: Gentileza Perfil)
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Audio. Rappallini celebró la presencia del Gobierno en la Conferencia de la UIA: "Estamos contentos"
Conferencia Anual de la UIA 2025
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, evaluó de manera positiva la 32ª Conferencia Industrial y destacó la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios.
“Muy contentos de una jornada muy intensa donde estuvieron todos los actores representados. Vino el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete y también estuvieron los gobernadores, los empresarios contando distintas historias y problemáticas que tenemos. Nuestra propuesta también tuvo lugar y también todo lo que está pasando en inteligencia artificial y los cambios del mundo. Así que muy contentos de lo que fue esta conferencia”, afirmó a Cadena 3.
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Como destacable, se contrastó la situación con el acto por el Día de la Industria, realizado dos meses atrás, en el que no hubo representación del Gobierno Nacional ya que esta vez estuvo el Ministro de Economía, Luis Caputo y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Consultado sobre el significado de esta presencia para la entidad, el titular de la UIA explicó: “Nosotros siempre invitamos a todos los funcionarios. Estamos contentos que estén presentes porque muchos industriales vienen a escuchar la voz del gobierno”.
Además, sobre el final de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente de la entidad, Martín Rappallini, sostuvo que el cambio económico adoptado por el Gobierno "era necesario e impostergable".
"No podíamos seguir con niveles de inflación tan elevados, déficit fiscal crónico, restricciones cambiarias y cambios permanentes en las reglas del juego", consignó, y señaló que se necesita una "economía organizada" para poder construir hacia adelante.
Entrevista de Agustín González.
Lectura rápida
1. ¿Quién evaluó la 32ª Conferencia Industrial?
Martín Rappallini, presidente de la UIA.
2. ¿Qué destacó Rappallini sobre la conferencia?
Destacó la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios.
3. ¿Qué diferencia hubo con el acto del Día de la Industria?
En el acto del Día de la Industria no hubo representación del Gobierno Nacional, a diferencia de esta conferencia.
4. ¿Quiénes estuvieron presentes en la conferencia?
Estuvieron el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
5. ¿Qué importancia tiene la presencia de funcionarios según Rappallini?
Es importante porque muchos industriales vienen a escuchar la voz del gobierno.