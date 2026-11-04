León XIV en la Argentina: cómo serán los recorridos y qué deben saber los fieles

A cuatro días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y una avanzada del Vaticano revisan los recorridos, los espacios para los fieles y los tiempos de cada actividad.

El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, aseguró en diálogo con Cadena 3 que la agenda se mantiene sin cambios y estimó que la visita movilizará a unos siete millones de personas.

El funcionario habló desde el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde supervisaba los preparativos junto con la delegación de la Santa Sede. Según explicó, el trabajo está concentrado en ajustar la duración de los traslados y las actividades para cumplir con todo el programa.

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• A qué distancia se podrá ver al Papa

Uno de los aspectos que se revisan es el punto exacto en el que León XIV dejará el automóvil para subir al papamóvil y comenzar los tramos en contacto más cercano con el público.

En Buenos Aires, ese cambio de vehículo se hará en el túnel de la avenida del Libertador. Desde allí hasta el altar, Caulo precisó que el recorrido será de aproximadamente 1.900 metros.

También se refirió a los preparativos en Córdoba y al recorrido en papamóvil desde el Arzobispado hasta la Catedral.

Para los trayectos en papamóvil de ambas ciudades, explicó que el corredor tendrá siete metros de ancho. Eso permitirá, según sus cálculos, que quienes estén junto al paso del vehículo puedan ver al pontífice a unos tres o cuatro metros de distancia. "Lo va a ver cerca, muy cerca", afirmó sobre la ubicación del público.

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• Una cruz de 25 metros y espacios accesibles

En el predio del Monumento de los Españoles todavía restaba instalar una cruz de 25 metros de altura, que quedará por encima del altar y estará a la derecha para quienes lo miren de frente.

Caulo indicó que, según la información que tenía al momento de la entrevista, su colocación comenzaría esa noche. Para dar una referencia de su tamaño, comparó la altura con la de un edificio de seis o siete pisos.

El secretario sostuvo que cada disposición se conversa con el Vaticano: desde la distancia entre la primera fila de sillas y el altar hasta la ubicación del coro y de la prensa. También confirmó que se contempla un espacio para personas con movilidad reducida. "Estamos tratando de contemplar cada detalle y todo está conversado con el Vaticano", expresó.

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• Cuánta gente esperan en cada lugar

La estimación oficial es que unos siete millones de personas se movilicen durante el conjunto de la visita. Dentro de esa previsión, Caulo mencionó una convocatoria de un millón y medio en el Monumento de los Españoles y otro millón en Luján.

Para Córdoba no dio una cifra específica, aunque anticipó la llegada de fieles de distintas provincias. "Va a ser un hermoso lugar en donde vamos a ver mucha gente de todo el país", sostuvo.

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• La agenda sigue sin modificaciones

Consultado sobre si la operación del pontífice había obligado a modificar los recorridos o alguna actividad, Caulo aseguró que no hubo cambios. "No cambió absolutamente nada", respondió, y vinculó la continuidad del programa con su evaluación favorable sobre la salud de León XIV.

También aclaró que el Gobierno nacional no tiene acceso a la agenda privada del Papa durante su permanencia en el lugar donde se alojará.

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• El encuentro con la política y los expresidentes

Ante la consulta por la ausencia de invitaciones a expresidentes, el funcionario explicó que el encuentro del Papa con la dirigencia política tendrá lugar en el Palacio Libertad, por pedido del Vaticano.

Allí estarán los gobernadores, diputados y senadores nacionales de todos los espacios políticos y representantes de la Corte Suprema. Caulo sostuvo que esos sectores garantizan la representación política y señaló que se decidió limitar los lugares protocolares para dar más espacio al público. "Hemos decidido priorizar a la gente", afirmó.

Sobre la participación de representantes de la sociedad civil, aclaró que no tenía el listado a mano. Indicó que, según entendía, se trataba de organizaciones que trabajan cerca de la Iglesia y que habían manifestado su intención de asistir.

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• Qué espera el Gobierno del mensaje del Papa

Caulo descartó que exista preocupación en el Gobierno por el contenido social de los discursos de León XIV.

"Es bienvenido el mensaje", aseguró. Según expresó, la visita tiene un sentido pastoral: "Viene a hablarle al pueblo, viene a hablar al pueblo de Dios, viene a confirmar en la fe a los hijos de Dios".

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Entrevista de Rodolfo Barili.