León XIV en la Argentina: cómo serán los recorridos y qué deben saber los fieles
El secretario de Culto, Agustín Caulo, detalló en Cadena 3 los últimos ajustes con el Vaticano. Prevén que siete millones de personas se movilicen durante la visita y que el público pueda ver al pontífice a tres o cuatro metros de distancia.
04/11/2026 | 13:14Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo será el recorrido del papa León XIV en Argentina. (Foto: NA)
-
Audio. León XIV en la Argentina: cómo serán los recorridos y qué deben saber los fieles
Ahora país
A cuatro días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y una avanzada del Vaticano revisan los recorridos, los espacios para los fieles y los tiempos de cada actividad.
El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, aseguró en diálogo con Cadena 3 que la agenda se mantiene sin cambios y estimó que la visita movilizará a unos siete millones de personas.
El funcionario habló desde el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde supervisaba los preparativos junto con la delegación de la Santa Sede. Según explicó, el trabajo está concentrado en ajustar la duración de los traslados y las actividades para cumplir con todo el programa.
/Inicio Código Embebido/
Histórica visita. Un menú con sello nacional: qué comerá el Papa en Córdoba
La organizadora Claudia Ferrer reveló la propuesta gastronómica elegida para la visita papal: productos locales, toque internacional y recetas bien argentinas.
/Fin Código Embebido/
• A qué distancia se podrá ver al Papa
Uno de los aspectos que se revisan es el punto exacto en el que León XIV dejará el automóvil para subir al papamóvil y comenzar los tramos en contacto más cercano con el público.
En Buenos Aires, ese cambio de vehículo se hará en el túnel de la avenida del Libertador. Desde allí hasta el altar, Caulo precisó que el recorrido será de aproximadamente 1.900 metros.
También se refirió a los preparativos en Córdoba y al recorrido en papamóvil desde el Arzobispado hasta la Catedral.
Para los trayectos en papamóvil de ambas ciudades, explicó que el corredor tendrá siete metros de ancho. Eso permitirá, según sus cálculos, que quienes estén junto al paso del vehículo puedan ver al pontífice a unos tres o cuatro metros de distancia. "Lo va a ver cerca, muy cerca", afirmó sobre la ubicación del público.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. Reservar, comer y ver al Papa: cómo funciona el balcón de Córdoba que cuesta $250 mil
Un restaurante de Colón y Cañada ofrece ubicaciones para esperar el papamóvil desde muy temprano. El pase permite elegir mesa según disponibilidad y usar el importe en consumos desde la reserva hasta el 30 de diciembre.
/Fin Código Embebido/
• Una cruz de 25 metros y espacios accesibles
En el predio del Monumento de los Españoles todavía restaba instalar una cruz de 25 metros de altura, que quedará por encima del altar y estará a la derecha para quienes lo miren de frente.
Caulo indicó que, según la información que tenía al momento de la entrevista, su colocación comenzaría esa noche. Para dar una referencia de su tamaño, comparó la altura con la de un edificio de seis o siete pisos.
El secretario sostuvo que cada disposición se conversa con el Vaticano: desde la distancia entre la primera fila de sillas y el altar hasta la ubicación del coro y de la prensa. También confirmó que se contempla un espacio para personas con movilidad reducida. "Estamos tratando de contemplar cada detalle y todo está conversado con el Vaticano", expresó.
/Inicio Código Embebido/
Encuentro en el predio de la Virgen. Mendoza transmitirá en vivo las celebraciones del papa León XIV en pantalla gigante
La pantalla, que estará instalada en el predio de la Virgen, busca generar un espacio de encuentro para quienes no puedan trasladarse a Buenos Aires o Córdoba.
/Fin Código Embebido/
• Cuánta gente esperan en cada lugar
La estimación oficial es que unos siete millones de personas se movilicen durante el conjunto de la visita. Dentro de esa previsión, Caulo mencionó una convocatoria de un millón y medio en el Monumento de los Españoles y otro millón en Luján.
Para Córdoba no dio una cifra específica, aunque anticipó la llegada de fieles de distintas provincias. "Va a ser un hermoso lugar en donde vamos a ver mucha gente de todo el país", sostuvo.
/Inicio Código Embebido/
Operativo en la ciudad. Cómo moverse en Córdoba durante la visita del Papa: cortes de calles, horarios y colectivos gratis
Se organizó un operativo de más de 350 cortes de tránsito que se aplicarán de manera progresiva el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.
/Fin Código Embebido/
• La agenda sigue sin modificaciones
Consultado sobre si la operación del pontífice había obligado a modificar los recorridos o alguna actividad, Caulo aseguró que no hubo cambios. "No cambió absolutamente nada", respondió, y vinculó la continuidad del programa con su evaluación favorable sobre la salud de León XIV.
También aclaró que el Gobierno nacional no tiene acceso a la agenda privada del Papa durante su permanencia en el lugar donde se alojará.
/Inicio Código Embebido/
Viaje apostólico. Córdoba se prepara para la visita del Papa: entregarán kits a 8.000 voluntarios en el CPC de ruta 20
El centro operativo de ruta 20, funcionará como punto de encuentro y entrega de acreditaciones. Los voluntarios recibirán un kit especial. La entrega está prevista para el sábado y el domingo próximos, de 9 a 19.
/Fin Código Embebido/
• El encuentro con la política y los expresidentes
Ante la consulta por la ausencia de invitaciones a expresidentes, el funcionario explicó que el encuentro del Papa con la dirigencia política tendrá lugar en el Palacio Libertad, por pedido del Vaticano.
Allí estarán los gobernadores, diputados y senadores nacionales de todos los espacios políticos y representantes de la Corte Suprema. Caulo sostuvo que esos sectores garantizan la representación política y señaló que se decidió limitar los lugares protocolares para dar más espacio al público. "Hemos decidido priorizar a la gente", afirmó.
Sobre la participación de representantes de la sociedad civil, aclaró que no tenía el listado a mano. Indicó que, según entendía, se trataba de organizaciones que trabajan cerca de la Iglesia y que habían manifestado su intención de asistir.
/Inicio Código Embebido/
Histórica visita. Confirman que León XIV recorrerá todos los cuadrantes del predio de FAdeA en el papamóvil
Lo dijo a Cadena 3 el padre Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba. El religioso transmitió tranquilidad sobre la organización del evento. "Está prácticamente todo listo", afirmó
/Fin Código Embebido/
• Qué espera el Gobierno del mensaje del Papa
Caulo descartó que exista preocupación en el Gobierno por el contenido social de los discursos de León XIV.
"Es bienvenido el mensaje", aseguró. Según expresó, la visita tiene un sentido pastoral: "Viene a hablarle al pueblo, viene a hablar al pueblo de Dios, viene a confirmar en la fe a los hijos de Dios".
/Inicio Código Embebido/
Viaje apostólico del Papa. El Papa León XIV pide oraciones antes de su viaje a Sudamérica para fortalecer la fe
El Papa León XIV, en su audiencia general, instó a los fieles a rezar por su próximo viaje apostólico a Sudamérica, que se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Rodolfo Barili.
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando en Argentina? La llegada del papa León XIV a la Argentina.
¿Quién es el funcionario que habla sobre los preparativos? El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo.
¿Cuándo llegará el Papa a Argentina? En cuatro días, según la información del artículo.
¿Dónde se realizarán los eventos principales? En el Monumento de los Españoles en Buenos Aires y en Córdoba.
¿Por qué se estima que asistirán siete millones de personas? Se espera una gran movilización de fieles durante la visita del Papa.