UEPC Capital convoca a una movilización docente en Córdoba y reclama un aumento salarial del 30%

FOTO: Marcha de UEPC Capital por las calles de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

La Delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) convocó a una jornada de lucha y movilización para este jueves 5, en reclamo de mejoras salariales y laborales para los docentes y de una recomposición de los haberes jubilatorios.

La protesta comenzará a las 10 y tendrá tres columnas que partirán desde Parque Las Heras, Plaza Colón y Plaza España. Los manifestantes confluirán en la intersección de las avenidas Colón y General Paz, en el centro de la ciudad de Córdoba.

El secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, cuestionó la política salarial del Gobierno provincial y sostuvo que los ingresos docentes se encuentran por debajo de los valores necesarios para cubrir el costo de vida.

UEPC Capital reclama un aumento salarial del 30%

Boczkowski afirmó que un docente que recién comienza su carrera necesita una mejora de al menos el 30% para alcanzar la línea de pobreza.

“Llaryora tiene a las y los docentes en la pobreza y a las y los jubilados en la indigencia. Al docente que recién se inicia le faltan $371.667 por mes para alcanzar la línea de pobreza, esto es un aumento de al menos 30%”, expresó.

También señaló que un maestro con 30 años de antigüedad percibe alrededor de $1.700.000 y cuestionó el impacto que ese ingreso tiene al momento de jubilarse.

“Al jubilarse es empujado a la indigencia con un haber en el orden del 60% de su salario en actividad”, sostuvo el dirigente.

Críticas a la política educativa y a la negociación paritaria

El titular de UEPC Capital también cuestionó el discurso oficial sobre los resultados educativos y aseguró que los logros que destaca el Gobierno provincial son producto del trabajo de los docentes y del esfuerzo de las comunidades educativas.

En contrapartida, denunció el cierre de cursos, la sobrecarga laboral y la precarización de las condiciones de trabajo en las escuelas.

Además, acusó al Gobierno de intentar postergar la discusión salarial hasta después de las elecciones provinciales para evitar que el conflicto interfiera en la campaña.

“Llaryora vacía las escuelas, cierra cursos, precariza el trabajo y sobrecarga a los docentes. Y ahora quiere cerrar paritarias hasta después de las elecciones provinciales para que no interfiera en su campaña electoral”, afirmó.

Los reclamos de la movilización

Boczkowski explicó que la convocatoria de la delegación Capital responde también a diferencias con la conducción provincial del gremio, a la que cuestionó por haber levantado una medida de fuerza.

Según el dirigente, esa decisión no respetó los mandatos expresados en las asambleas escolares.

“Nosotros vamos por el camino opuesto: el que votaron las asambleas”, señaló.

Entre los principales puntos del reclamo, UEPC Capital exige:

-Un aumento salarial no inferior al 30%, remunerativo y al básico.

-El 82% móvil para los jubilados.

-El fin de la sobrecarga laboral y la defensa del cargo testigo de 22 horas.

-Que no se modifique la paritaria de febrero.

El dirigente sostuvo que el salario docente no debe convertirse en una variable de ajuste en el contexto electoral y reclamó una medida de fuerza provincial que incluya al conjunto de los trabajadores estatales.

“Para lograrlo, necesitamos un paro provincial y un plan de lucha con el conjunto de los estatales”, concluyó.

La movilización de este jueves buscará visibilizar esos reclamos en las calles de Córdoba, en medio de las diferencias internas dentro del gremio y de la discusión por la política salarial del sector educativo.