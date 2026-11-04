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Se viene la fecha que define al campeón de liga y los cruces de playoffs: días, horarios y árbitros

La última fecha antes de los playoffs determinará un nuevo título en el fútbol argentino. Boca, Argentinos y Rosario Central jugarán el sábado con la misión de quedarse con el primer puesto. 

04/11/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

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Fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 AldosiviRiver (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 GimnasiaBelgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

* Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario CentralEstudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 BocaDefensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).

22.00 InstitutoNewell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central CórdobaLanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.

Lectura rápida

¿Qué partidos se jugarán el 5 de noviembre?
Se jugarán Aldosivi - River a las 15.00 y Gimnasia - Belgrano a las 19.15.

¿Quiénes son los árbitros de los partidos del 6 de noviembre?
Los árbitros son Darío Herrera, Felipe Viola, Juan Pafundi, Andrés Gariano.

¿Dónde se jugarán los partidos el 7 de noviembre?
Los partidos se jugarán en diferentes estadios de Argentina, incluyendo Gimnasia (Mza.) contra Ind. Rivadavia Mza. y Talleres contra Estudiantes.

¿Cómo se programaron los partidos del 6 de noviembre?
Fueron programados por solicitud de la seguridad de CABA.

¿Por qué se jugarán partidos solapados el 7 de noviembre?
Se jugarán solapados para la definición del campeón de Liga (tabla anual).

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