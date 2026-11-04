Se viene la fecha que define al campeón de liga y los cruces de playoffs: días, horarios y árbitros
La última fecha antes de los playoffs determinará un nuevo título en el fútbol argentino. Boca, Argentinos y Rosario Central jugarán el sábado con la misión de quedarse con el primer puesto.
04/11/2026 | 10:02Redacción Cadena 3
FOTO: Paredes, Molina y Di María, tres que quieren gritar campeón.
Fecha 16
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
* Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.
Lectura rápida
¿Qué partidos se jugarán el 5 de noviembre?
Se jugarán Aldosivi - River a las 15.00 y Gimnasia - Belgrano a las 19.15.
¿Quiénes son los árbitros de los partidos del 6 de noviembre?
Los árbitros son Darío Herrera, Felipe Viola, Juan Pafundi, Andrés Gariano.
¿Dónde se jugarán los partidos el 7 de noviembre?
Los partidos se jugarán en diferentes estadios de Argentina, incluyendo Gimnasia (Mza.) contra Ind. Rivadavia Mza. y Talleres contra Estudiantes.
¿Cómo se programaron los partidos del 6 de noviembre?
Fueron programados por solicitud de la seguridad de CABA.
¿Por qué se jugarán partidos solapados el 7 de noviembre?
Se jugarán solapados para la definición del campeón de Liga (tabla anual).