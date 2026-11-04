Los mercados de EE.UU. se disparan tras las elecciones de mitad de mandato, con el Dow ganando más de 1.500 puntos

FOTO: Mercados suben y el Dow se dispara más de 1.500 puntos tras elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones en Estados Unidos experimentaron un notable aumento el miércoles, tras la pérdida del control del partido del presidente Donald Trump en Washington durante las elecciones de mitad de mandato. Este tipo de elecciones suelen generar un comportamiento positivo en los mercados, independientemente de quién salga victorioso.

El S&P 500 registró un incremento del 1,6% en su valor, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se disparó más de 1.500 puntos, reflejando un optimismo renovado entre los inversionistas. Por su parte, el compuesto Nasdaq también avanzó, sumando un 1,4% a su rendimiento.

Las acciones de empresas que operan en el sector de la salud y minoristas que se enfocan en consumidores de menores ingresos lideraron este repunte. Sin embargo, los analistas advierten sobre los riesgos que podrían enfrentar la empresa de redes sociales de Trump, la industria de la inteligencia artificial y los negocios vinculados a Elon Musk.

Adicionalmente, se observó un desplome en los precios del petróleo, lo que contribuyó a una disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro, añadiendo un matiz favorable a la situación del mercado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.