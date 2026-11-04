Zohran Mamdani celebra el avance de líderes demócratas en EE.UU. tras elecciones

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que las victorias demócratas en las recientes elecciones reflejan un mensaje centrado en la asequibilidad y los problemas de la clase trabajadora, extendiendo su atractivo más allá de la urbe progresista.

"Este país ha elegido a una nueva generación de líderes; una generación con el mandato de reducir el costo de vida, de construir en lugar de bombardear, y de no traicionar jamás a los trabajadores que les confiaron el poder", declaró Mamdani durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento, según reportes de la cadena CNN y de Noticias Argentinas.

Mamdani subrayó que los resultados de la noche anterior demuestran que los trabajadores constituyen la mayoría, independientemente de la ciudad, y que es fundamental priorizar sus necesidades en la agenda política.

El alcalde también expresó su optimismo por el hecho de que los nuevos legisladores en Washington serán en su mayoría neoyorquinos, entre ellos el congresista Hakeem Jeffries, quien se perfila para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Schumer, quien liderará la mayoría en el Senado.

"Que los líderes en Washington provengan de nuestra ciudad y sean parte de ella es de una importancia inmensa para nosotros", afirmó. "Para ellos, las luchas de los neoyorquinos no son meras preocupaciones teóricas, ni algo que se percibe a través del filtro de los medios o la política; son realidades que ellos mismos viven y sobre las cuales escuchan a sus electores todos los días".

Mamdani, quien ha mostrado su apoyo a la candidatura de Jeffries para la presidencia de la Cámara, indicó que ya ha tenido la oportunidad de felicitarlo por su victoria.

El presidente Donald Trump, también neoyorquino, ha expresado su disposición para colaborar con Mamdani, a pesar de sus diferencias ideológicas.

El alcalde se mostró entusiasmado por la llegada de las congresistas electas Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez, ambas integrantes de la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), quienes se integrarán a la delegación congresista de Nueva York. Según Mamdani, los triunfos de la DSA en las elecciones del martes son una señal de que es tiempo de "pisar el acelerador" en la política progresista.