Mauro Icardi responde a rumores de deuda alimentaria y critica a los medios

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El futbolista Mauro Icardi volvió a expresar su descontento hacia los medios de comunicación tras la difusión de rumores sobre su supuesta deuda alimentaria. Esta situación se intensificó luego de que la periodista Naiara Vecchio informara que el jugador habría dejado de pagar las cuotas alimentarias correspondientes a sus dos hijas desde abril.

A raíz de esta situación, Wanda Nara, expareja de Icardi, solicitó a la Justicia que se le impida salir del país, lo que generó una ola de especulaciones en los medios. En respuesta, el delantero utilizó sus redes sociales para desmentir las afirmaciones, tildándolas de "mentiras" y "falsedades" que intentan perjudicar su imagen.

En su publicación, Icardi compartió una imagen de su hogar y escribió: "Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?". De esta manera, el jugador intenta aclarar que las versiones sobre su situación financiera son infundadas.

Además, el futbolista enfatizó que siempre ha contado con el respaldo de la justicia para demostrar su inocencia en estos asuntos. "Qué raro que SIEMPRE en dichas resoluciones se diga todo lo contrario", agregó, haciendo hincapié en la discrepancia entre lo que se dice en los medios y lo que establece la ley.

Para concluir su mensaje, Icardi expresó: "Espero ansioso cuál será la próxima mentira". Estas declaraciones reflejan su frustración ante la continua atención mediática sobre su vida personal y financiera.