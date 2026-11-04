Rodrigo Vagoneta se despide de Daniel Bifulco, quien falleció por un infarto a los 56 años

FOTO: \"Lloro\": Rodrigo Vagoneta despidió a Daniel Bifulco y confirmó que murió a causa de un infarto

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El reconocido humorista Rodrigo Rodríguez, popularmente conocido como "Vagoneta", expresó su dolor por la muerte de su amigo y compañero Daniel Bifulco, quien falleció este miércoles. Ambos artistas compartieron gran parte de su trayectoria en el programa Videomatch, donde formaron el icónico dúo "Los Jaimitos", y continuaron trabajando juntos en diferentes proyectos.

"Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre querido Dani. Genio del humor, ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar", publicó Vagoneta en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con una emotiva fotografía de ambos juntos.

En su homenaje, Vagoneta agregó: "Te amo amigo, aún no lo creo. Descansá en paz, mi hermano, siempre estarás en mí". Horas después, el humorista confirmó que Bifulco falleció a causa de un infarto, lo que era la principal hipótesis cuando se supo que había sido encontrado sin vida en su hogar, a los 56 años.

El trío humorístico, que incluía a Roberto Peña, dejó una huella imborrable en la memoria del público argentino con la divertida interpretación de Jaimito en el exitoso programa de Marcelo Tinelli durante las décadas de 1990 y 2000.

Aparte de su éxito en televisión, Bifulco también forjó una sólida carrera en el teatro, participando en numerosos espectáculos humorísticos de gran éxito. Una de sus últimas presentaciones fue en la obra "La Magia de la Risa", que tuvo lugar en el Teatro Victoria de Mar del Plata y que logró atraer a miles de espectadores, además de recibir una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.