Tragedia en Florida: qué revelaron las pericias tras la caída del avión que dejó nueve muertos

FOTO: Así fue el accidente de avión en Florida en el que murieron nueve personas.

Las primeras pericias sobre el Learjet 60 que se estrelló en Florida y provocó la muerte de sus nueve ocupantes confirmaron que componentes de la aeronave se desprendieron antes del impacto. El hallazgo aporta una pista para reconstruir la tragedia, aunque todavía no permite establecer sus causas.

Thomas B. Chapman, integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), informó que los investigadores localizaron buena parte del elevador izquierdo en tres fragmentos, a distancias de entre dos y 6,1 kilómetros del lugar de la caída. Esa superficie, ubicada en la cola, permite controlar la inclinación del avión hacia arriba y hacia abajo.

La dispersión de los restos demuestra que la pieza se separó durante el vuelo. Sin embargo, Chapman aclaró que aún deben determinar si ese desprendimiento contribuyó al accidente o si ocurrió como consecuencia de las fuerzas extremas que soportó la aeronave durante el descenso.

El avión había despegado el domingo desde Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas. La NTSB mantiene abierta la investigación y advirtió que la información disponible es preliminar.

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• Las advertencias de los pilotos

Antes de la caída, la tripulación reportó formación de hielo y turbulencia moderada. Los pilotos solicitaron autorización para ascender y buscar mejores condiciones, pero poco después comunicaron que perdían altura y emitieron una llamada de emergencia.

El Learjet se precipitó sobre una calle de Greenacres, en el condado de Palm Beach, cerca de un parque de casas rodantes. El impacto provocó una bola de fuego y dejó un profundo cráter. Las condiciones meteorológicas durante el vuelo constituyen uno de los principales ejes de la investigación.

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Las lluvias posteriores también dificultaron las tareas de recuperación de restos. Además de analizar las piezas encontradas, los especialistas revisan los registros de mantenimiento, la documentación de la tripulación y el funcionamiento de los equipos.

Otro objetivo es recuperar el grabador de voces de cabina. Según Chapman, los registros de mantenimiento indican que el avión tenía instalado ese dispositivo, aunque todavía deben confirmar que permanecía a bordo durante el último vuelo. La profundidad del cráter complica la búsqueda de evidencia.

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FOTO: Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma y Charlie murieron en el accidente.

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• Quiénes eran las víctimas

A bordo viajaban siete pasajeros y dos pilotos. Según informaron sus familiares, murieron el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa, la ceramista Helen Sharp, y sus hijos Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos.

También fallecieron sus amigos Rachael Reed y Charmi Fehr, y Anita Maria Cetina, quien cuidaba a los niños. La tripulación estaba integrada por el comandante Jeff Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años.

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