Revés para Milei en la causa $LIBRA: Casación admitió a dos querellantes y podría reactivarse
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja y concedió un recurso para analizar el rechazo al pedido de dos personas que buscan intervenir como querellantes en la investigación por la criptomoneda.
04/11/2026 | 13:37Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Javier Milei.
La Cámara Federal de Casación Penal abrió una instancia de revisión para determinar si dos personas que se consideran damnificadas por el caso de la criptomoneda $LIBRA pueden ser reconocidas como querellantes en la causa que investiga el episodio.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”.
El tribunal hizo lugar al recurso de queja y concedió el recurso de casación contra una resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna para ser incorporados como querellantes.
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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el impulso de la investigación y cuestionó el cierre dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
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Los argumentos de los jueces
El juez Alejandro W. Slokar consideró que los agravios planteados por los recurrentes podían encuadrarse en algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ese motivo, entendió que correspondía hacer lugar a la queja.
La jueza Angela E. Ledesma adhirió a esa postura. Sostuvo que la presentación había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de Casación.
En cambio, Guillermo J. Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.
Cómo continúa el trámite
Además de conceder el recurso, la Sala II ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y solicitar el pase digital del legajo a la cámara de origen.
La resolución no implica que los dos damnificados hayan sido reconocidos como querellantes. La Cámara habilitó la revisión del planteo, por lo que ahora deberá analizarse si corresponde admitir su participación en el expediente que investiga el caso $LIBRA.
Lectura rápida
¿Qué se ha abierto en relación al caso de la criptomoneda $LIBRA? La Cámara Federal de Casación Penal abrió una instancia de revisión para determinar el reconocimiento de dos damnificados como querellantes.
¿Quiénes son los jueces que tomaron la decisión? La decisión fue adoptada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar.
¿Cuándo se tomó la decisión? La decisión fue adoptada por mayoría en una fecha no especificada en el artículo.
¿Dónde se llevó a cabo la decisión? La decisión se llevó a cabo en la Cámara Federal de Casación Penal y se refiere a un expediente de la Cámara Federal porteña.
¿Por qué se revisa el caso? Se revisa el caso para determinar si los damnificados pueden ser reconocidos como querellantes tras el rechazo del Juzgado Federal N° 8.