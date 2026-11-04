Revés para Milei en la causa $LIBRA: Casación admitió a dos querellantes y podría reactivarse

La Cámara Federal de Casación Penal abrió una instancia de revisión para determinar si dos personas que se consideran damnificadas por el caso de la criptomoneda $LIBRA pueden ser reconocidas como querellantes en la causa que investiga el episodio.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”.

El tribunal hizo lugar al recurso de queja y concedió el recurso de casación contra una resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna para ser incorporados como querellantes.

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Los argumentos de los jueces

El juez Alejandro W. Slokar consideró que los agravios planteados por los recurrentes podían encuadrarse en algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ese motivo, entendió que correspondía hacer lugar a la queja.

La jueza Angela E. Ledesma adhirió a esa postura. Sostuvo que la presentación había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de Casación.

En cambio, Guillermo J. Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.

Cómo continúa el trámite

Además de conceder el recurso, la Sala II ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y solicitar el pase digital del legajo a la cámara de origen.

La resolución no implica que los dos damnificados hayan sido reconocidos como querellantes. La Cámara habilitó la revisión del planteo, por lo que ahora deberá analizarse si corresponde admitir su participación en el expediente que investiga el caso $LIBRA.