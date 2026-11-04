Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 4 de noviembre

El mercado cambiario argentino muestra una notable volatilidad en sus cotizaciones, así como diferencias significativas entre las distintas modalidades de compra y venta del dólar. Al cierre de este miércoles 4 de noviembre, el dólar oficial se encuentra con un precio de compra de $1.520 y una venta de $1.570. Esta cotización refleja el valor que el Banco Central establece y que muchas empresas deben pagar para acceder a dólares para importar bienes o efectuar pagos al exterior.

Por otra parte, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, presenta una cotización de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. El valor del dólar blue generalmente se encuentra por encima del oficial, ya que representa una alternativa para aquellos que buscan evadir las restricciones cambiarias.

Otra modalidad que está ganando protagonismo es el dólar MEP o dólar bolsa, con un precio de $1.575.8 para la compra y $1.577.3 para la venta. Esta opción se utiliza para adquirir dólares mediante la compra de bonos en pesos que luego se venden en dólares, lo que permite a los inversores acceder a la moneda estadounidense dentro del marco legal.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite enviar dólares al exterior mediante la compra de acciones o bonos, se encuentra en $1.675.6 para la compra y $1.676.2 para la venta. Esta opción es popular entre quienes desean realizar inversiones en el extranjero.

En el ámbito cripto, se observa que el dólar cripto cotiza a $1.668.28 para la compra y $1.673.05 para la venta, reflejando el precio del Bitcoin y otras criptomonedas en la actualidad.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye un recargo de hasta el 100 % sobre el precio oficial, se establece en $1.976 de compra y $2.041 de venta. Esta modalidad se aplica a las compras realizadas en el exterior con tarjeta de crédito y suele ser más costosa para el consumidor.

La diferencia de precios entre los distintos tipos de dólar tiene un impacto directo en las decisiones de ahorro y consumo de los ciudadanos. Muchas veces, las personas se ven obligadas a optar por el dólar blue o el CCL para proteger sus ahorros de la inflación, que en Argentina ha sido un problema persistente.

Entre los factores externos que inciden en las cotizaciones del dólar se encuentran las políticas monetarias internacionales, la oferta y demanda de divisas, así como la situación económica y política del país. La confianza de los inversores, los rumores en torno a futuras devaluaciones o cambios en la legislación también juegan un papel crucial.