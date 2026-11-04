El torneo "Se Pica" llevará el truco a la competencia oficial con 60 millones en premios

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El juego de naipes más emblemático de Argentina, el truco, se prepara para dar un salto hacia la profesionalización con la llegada de "Se Pica", el primer torneo nacional por equipos.

Este torneo ofrecerá un pozo de 60 millones de pesos en premios y transformará los tradicionales encuentros en asados, sobremesas y clubes de barrio en un evento oficial con estructura y gran visibilidad mediática.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y la Selección argentina, quien es conocido por organizar partidas durante las concentraciones del equipo nacional. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Paredes expresó: "Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto, y si se pica más… reparto. También le hablo a los rivales… ¿qué pasa, no me vas a cantar?"

La primera edición del torneo se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde los participantes jugarán en mesas de 3 contra 3 (seis jugadores por mesa) mediante un sistema de eliminación directa.

El certamen se desarrollará en dos etapas: la primera fase está programada para el sábado 28 de noviembre en el centro de convenciones BA Ferial de Costa Salguero. La etapa final, que determinará al campeón, se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, y será transmitida en vivo por ESPN.

Este evento combinará el nivel competitivo con el entretenimiento, incluyendo mesas donde participarán celebridades y figuras destacadas del deporte.

La edición inaugural sentará las bases para un circuito federal que, a partir de 2027, incorporará fases clasificatorias en distintas provincias, culminando en una gran final anual.

Las inscripciones para el torneo son limitadas y se asignan por orden de registro, debiendo realizarse por equipos completos. El costo de participación es de $115.000 por persona ($345.000 por equipo) hasta el viernes 27 de noviembre.