¿Quién tiene que ser el "9" de Instituto?

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Por Gabriel Rodríguez

Sin dudas, Instituto está ante una etapa sin muchos goles de los delanteros que han jugado de centrodelantero. En 2024, Suárez hizo 7, Ignacio Russo 6 y Silvio Romero 1.

En 2025, Luca Klimowicz hizo 2, Suárez 1 y no marcaron Nicolás Cordero, Jonathan Delarossa, Matías Fonseca y el “Chino” Romero.

En este 2026, Tissera tiene 3, Suárez 2, Fonseca, Franco Jara y Nicolás Guerra 1.