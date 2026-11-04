¿Quién tiene que ser el "9" de Instituto?
Facundo Suárez y Matías Tissera se disputan el lugar de centrodelantero del equipo, pero ninguno ha logrado imponerse sobre el otro y conformar al DT. Los detalles.
04/11/2026 | 19:10Redacción Cadena 3
FOTO: Facundo Suárez seguiría como titular
Sin dudas, Instituto está ante una etapa sin muchos goles de los delanteros que han jugado de centrodelantero. En 2024, Suárez hizo 7, Ignacio Russo 6 y Silvio Romero 1.
En 2025, Luca Klimowicz hizo 2, Suárez 1 y no marcaron Nicolás Cordero, Jonathan Delarossa, Matías Fonseca y el “Chino” Romero.
En este 2026, Tissera tiene 3, Suárez 2, Fonseca, Franco Jara y Nicolás Guerra 1.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo con los delanteros de Instituto?
Están en una etapa con pocos goles marcados por los delanteros que han jugado de centrodelantero.
¿Quiénes son los delanteros mencionados en 2024?
Los delanteros mencionados son Suárez, Ignacio Russo y Silvio Romero.
¿Cuántos goles hizo Suárez en 2024?
Suárez hizo 7 goles en 2024.
¿Qué delanteros no marcaron en 2025?
No marcaron Nicolás Cordero, Jonathan Delarossa, Matías Fonseca y el “Chino” Romero.
¿Cuántos goles tiene Tissera en 2026?
Tissera tiene 3 goles en 2026.