Buenos Aires festeja 20 años del Centro Cultural Coreano con un mes de actividades gratuitas

FOTO: Bajo el lema "Corea vibra en Argentina", la iniciativa tendrá su acto central el domingo 22 de noviembre en el Palacio Libertad.

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El Centro Cultural Coreano en Argentina conmemora durante noviembre sus 20 años de actividad en el país a través de una variada programación de espectáculos, ciclos de cine, encuentros literarios, exposiciones de arte y talleres gastronómicos, todos con entrada gratuita y distribuidos en distintos espacios de la ciudad.

Bajo el lema "Corea vibra en Argentina", la celebración tendrá su acto principal el domingo 22 de noviembre en el Palacio Libertad. Allí, el Centro Nacional de Gugak de Namdo presentará un espectáculo de música y danza tradicional coreana, programado para las 18 en la Sala Argentina. El evento incluirá danzas como la danza del ruiseñor primaveral, la danza de los abanicos y la danza de la paz y la prosperidad.

La propuesta cultural también incluye un ciclo de cine en la Manzana de las Luces, que exhibirá películas de diversos géneros, abarcando desde dramas históricos hasta cine independiente. Entre los títulos que se proyectarán se encuentran El lector de rostros, Navidad en agosto y La película de la novelista.

La literatura será protagonista en el Club Eterno, donde se realizarán cuatro encuentros destinados a explorar la producción literaria contemporánea de Corea. En estos eventos participarán escritores y expertos como Nicolás Braessas, Julia Ariza, Juan Mattio y Agustina Larrea.

En el ámbito de las artes visuales, el Centro Cultural Coreano presentará la exposición "Ecos de la ciudad: florece la pintura coreana", en colaboración con el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea, que reunirá obras relacionadas con diversas representaciones de la vida urbana.

La agenda también incluye talleres de cocina tradicional, clases de cosmética coreana y una demostración de danzas folclóricas, así como la participación del Centro en la Noche de los Museos.

Estas actividades forman parte de la celebración de las dos décadas del Centro Cultural Coreano, que fue inaugurado en 2006 con el propósito de fomentar el intercambio artístico y cultural entre Corea del Sur y Argentina.