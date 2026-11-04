Gabriel Mindlin revela el canto de las aves en su nuevo libro "La voz más bella"
El investigador del CONICET indaga en cómo las aves aprenden a cantar, desarrollan dialectos y transmiten sus melodías de generación en generación en su reciente publicación.
FOTO: Gabriel Mindlin es licenciado en Física por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Física por la Universidad de Drexel.
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - El físico e investigador argentino Gabriel Mindlin explora los mecanismos que permiten a las aves producir, aprender y transformar sus cantos en La voz más bella. Qué dicen las aves cuando cantan (y qué podemos aprender de ellas), un libro que combina conocimientos de física, biología, neurociencia y evolución para revelar la complejidad de uno de los sonidos más familiares de la naturaleza.
A partir de más de tres décadas de investigación científica, Mindlin propone un recorrido por el universo sonoro de las aves y busca responder preguntas sobre el origen de sus melodías, la aparición de dialectos entre ejemplares de una misma especie y los procesos de aprendizaje que intervienen en su comunicación.
La obra aborda los mecanismos físicos y biológicos que hacen posible la producción de sonidos, así como las diferencias de timbre, ritmo y melodía que caracterizan a cada especie. También examina el papel del canto en la construcción de identidades, la comunicación y la transmisión cultural entre generaciones.
Con un lenguaje accesible y una perspectiva que combina el rigor científico con la observación de la naturaleza, el autor invita a descubrir un paisaje sonoro que suele pasar inadvertido en la vida cotidiana. El libro plantea, además, interrogantes sobre los vínculos entre el canto de las aves y la música, y sobre aquello que estos comportamientos pueden revelar acerca de la percepción y el aprendizaje.
Mindlin es licenciado en Física por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Física por la Universidad de Drexel, en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET.
A lo largo de su trayectoria publicó alrededor de 140 trabajos científicos y cuatro libros, y desarrolló investigaciones difundidas en revistas internacionales como Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences y Physical Review Letters.
Fundador del Laboratorio de Sistemas Dinámicos, recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales y es miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias.
En La voz más bella, el científico propone escuchar el entorno natural desde una nueva perspectiva y comprender cómo el canto de las aves constituye una manifestación de la evolución, el aprendizaje y la diversidad de la vida.
Lectura rápida
¿Qué tema aborda el libro?
El libro explora cómo las aves producen, aprenden y transforman sus cantos.
¿Quién es el autor?
El autor es el físico e investigador argentino Gabriel Mindlin.
¿Cuánto tiempo ha dedicado Mindlin a la investigación?
Mindlin ha dedicado más de tres décadas a la investigación científica en este campo.
¿Qué aspectos del canto de las aves se analizan?
Se analizan los mecanismos físicos, biológicos, dialectos y su función comunicativa.
¿Qué propone Mindlin en su libro?
Propone escuchar el entorno natural de una nueva manera y reflexionar sobre la evolución y diversidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]