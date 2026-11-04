El poder emocional de la música en el cine: un recorrido por acordes emblemáticos del séptimo arte
El pianista y director de orquesta cordobés, Sergio Feferovich, reflexionó en Cadena 3 sobre el impacto sonoro en los relatos audiovisuales.
04/11/2026 | 22:42Redacción Cadena 3
FOTO: En el clásico film "Tiburón", apenas dos notas son capaces de generar miedo en los espectadores.
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Amamos Argentina
En una nueva edición de su columna en el programa "Amamos Argentina" de Cadena 3, el pianista y director de orquesta Sergio Feferovich analizó este miércoles la profunda influencia de la música en el cine y su capacidad para despertar emociones de forma inmediata e irracional.
El especialista explicó cómo simples composiciones logran conectar con la sensibilidad del espectador más allá de lo que muestran las imágenes, citando como ejemplo el icónico motivo de dos notas creado por John Williams para la película “Tiburón”, el cual transmite miedo e inquietud de manera instantánea aun cuando en la pantalla se observe una playa soleada y apacible.
Durante la charla conducida por Chema Forte, Feferovich diferenció los dos tipos de música fundamentales en el lenguaje cinematográfico: la diegética y la incidental. La primera corresponde a los sonidos u obras que escuchan los propios personajes dentro de la historia —como cuando un actor enciende la radio dentro de un vehículo—, mientras que la incidental es aquella pensada exclusivamente para el espectador.
El director remarcó que esta última es capaz de transformar por completo la calidad de una película, ya sea mediante bandas sonoras compuestas a medida o seleccionando piezas clásicas preexistentes, como el uso del “Adagietto” de la “Quinta Sinfonía” de Mahler en “Muerte en Venecia”.
A través de un dinámico recorrido por clásicos del séptimo arte, el pianista ilustró cómo unos pocos acordes bastan para definir el tono de un relato. Rememoró la tensión punzante de las cuerdas creadas por Bernard Herrmann para la escena de la ducha en “Psicosis”, de Alfred Hitchcock; la picardía disonante en el tema de “La pantera rosa”, de Henry Mancini; y el contagioso ritmo de ragtime en “El golpe”.
Para el músico, estos ejemplos demuestran el genio de los grandes compositores capaces de moldear la percepción del público y grabar escenas en la memoria colectiva con sólo un par de notas.
El maestro rindió también homenaje a leyendas de las bandas sonoras, como Ennio Morricone, destacando la belleza atemporal de obras maestras, como “Cinema Paradiso”.
Feferovich expresó su admiración al recordar la partida del compositor italiano poco antes de ofrecer un esperado concierto sinfónico en Madrid, resaltando que, aunque su ausencia física fue una gran pérdida para la cultura, su legado musical permanecerá vivo para siempre en la historia del cine y en los corazones de los oyentes.
Por último, el director de orquesta analizó el uso narrativo de la música para reinterpretar el sentido de una escena, citando la famosa secuencia del bautismo en “El padrino”, donde el sonido solemne del órgano de la iglesia adquiere un carácter sombrío al contrapuntearse con las imágenes de los asesinatos de la mafia.
Lectura rápida
1. ¿Qué analizó Sergio Feferovich en su columna?
Feferovich analizó la influencia de la música en el cine y su capacidad para despertar emociones de forma inmediata.
2. ¿Quién es el autor del motivo musical mencionado?
El motivo de dos notas fue creado por John Williams para la película “Tiburón”.
3. ¿Qué tipos de música diferenció Feferovich?
Diferenció la música diegética, que escuchan los personajes, y la música incidental, pensada para el espectador.
4. ¿Qué obra de Mahler se mencionó como ejemplo?
Se mencionó el “Adagietto” de la “Quinta Sinfonía” de Mahler en “Muerte en Venecia”.
5. ¿Qué secuencia de “El padrino” fue analizada por Feferovich?
Analizó la secuencia del bautismo, donde el sonido del órgano de la iglesia se contrapone a las imágenes de asesinatos de la mafia.