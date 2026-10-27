Dyango opinó sobre el reggaetón en Cadena 3: "Me da un poco de asco"

Dyango regresa a Rosario para presentarse el domingo 15 de noviembre en el Teatro El Círculo, en el marco de su gira Un poco más. El artista repasó durante una entrevista con Juntos su extensa trayectoria, su relación con el público argentino y su mirada sobre la música actual.

El cantante español habló sobre el vínculo que mantiene con varias generaciones de seguidores. “Es un público en acorde con la edad que tengo, pero también están las hijas y ahora las nietas. Hay gente romántica, no a toda la gente le gusta el reggaetón”, sostuvo en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

Precisamente, al ser consultado por el reggaetón, Dyango fue contundente: “Hay que prestarle mucha atención a lo que dicen porque no se entiende. No, no, no, lo siento por la gente que le gusta el reggaetón, pero me da un poco de asco”. Luego, entre risas, reconoció que esa frase podía ser un buen título para la entrevista.

En ese sentido, aseguró que la canción romántica es el género con el que más se identifica. “Creo que no sabría hacer otra cosa que no ser músico de profesión. Me gusta el jazz, me gusta la música clásica, mucho tango, pero la canción romántica es lo que más me identifica”, afirmó.

Dyango también recordó que Argentina ocupa un lugar especial en su carrera. “Es el punto donde yo amo por encima de todas las cosas. Aquí me descubrieron, aquí me gané mi primer disco de oro, aquí empezó Dyango”, contó sobre sus primeros años como artista.

El cantante, de 86 años, habló además de su matrimonio de 51 años con Mariona. Consultado sobre el secreto para mantener una relación durante tanto tiempo, respondió con humor: “Portándome yo bien, bueno, pongamos casi bien, queriéndola mucho”.

Durante la entrevista recordó también una particular experiencia como artista callejero. Contó que salió disfrazado a cantar en un barrio de trabajadores y que nadie lo reconocía hasta que comenzó a quitarse los elementos que ocultaban su identidad. “La gente pasaba de largo y yo cantando como un boludo”, relató entre risas.

El español también habló de fútbol y de Lionel Messi. Durante la charla, pudo saludar al aire a Jorge Messi y expresó su admiración por el astro argentino. “Toda Cataluña adora a Messi y, por consecuencia, adora también al que hizo a Messi, que sois vosotros, la Pochi y tú”, le dijo a su padre.

Sobre el futuro de Messi, incluso imaginó al rosarino como presidente del Barcelona. “Me gustaría que fuera el presidente de Barcelona”, sostuvo, aunque aclaró que también podría desempeñarse como técnico o manager porque, según consideró, “entiende de fútbol”.

Dyango llegará a Rosario después de más de seis décadas de carrera y con un repertorio que también incluye nuevos duetos con artistas argentinos. Entre ellos mencionó a Ángela Leiva, Los Campedrinos y Destino San Javier. El cantante confirmó que el concierto rosarino será el último de su actual recorrido por Argentina y que las entradas adquiridas para la fecha original de octubre mantienen su validez para el espectáculo del domingo 15 de noviembre en el Teatro El Círculo.

Entrevista de Alberto Lotuf.