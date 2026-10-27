Lavado, corrupción y calumnias: las causas que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje presidencial de Brasil frente a Lula da Silva, enfrenta investigaciones por presunta corrupción, lavado de dinero y calumnias. Su situación judicial sumó este martes un nuevo expediente: la Corte Suprema ordenó investigar posibles aportes extranjeros a su campaña electoral.

El panorama se conoce mientras crecen las versiones sobre su salida del país. Según informó Reuters, el excandidato viajó a Estados Unidos después de la derrota electoral, pese a que tenía prohibido abandonar Brasil y debía entregar sus pasaportes por disposición del juez Alexandre de Moraes.

Uno de los principales expedientes se concentra en el financiamiento de "Dark Horse", una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal investiga si las gestiones del senador ante el banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, involucraron lavado de dinero, corrupción y salida irregular de divisas.

Según reveló The Intercept Brasil, Flávio negoció directamente con Vorcaro aportes por al menos 24 millones de dólares para producir el largometraje. El banquero está detenido en una investigación por un presunto fraude financiero vinculado con su entidad. Los investigadores buscan reconstruir el origen del dinero, las transferencias y el destino de los recursos.

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Los informes policiales describen mensajes en los que el senador reclamaba los desembolsos y seguía su ejecución. Folha de S.Paulo también difundió una comunicación enviada el 16 de noviembre de 2025, poco antes de la detención del banquero, en la que Flávio le expresaba su respaldo. El senador negó irregularidades en el financiamiento de la producción.

Otra investigación apunta a sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, señalado por presuntas operaciones de lavado relacionadas con empresas de apuestas, plataformas de pago y sociedades en el exterior. Este expediente dio lugar a las restricciones migratorias contra Bolsonaro y a la prohibición de mantener contacto con el abogado.

De acuerdo con las publicaciones de UOL y Folha, el análisis del teléfono de Tomaz permitió localizar registros de reuniones, viajes y encuentros con el senador, además de documentación personal vinculada con él. Los medios también señalaron que ambos utilizaban una plataforma de mensajes que desaparecían después de su visualización.

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Uno de los elementos bajo análisis es el supuesto acceso de Flávio como "usuario maestro" a una cuenta bancaria de Alcazar, una sociedad vinculada con Tomaz. Según Folha, esa autorización le habría permitido ejercer funciones de gestión sobre la cuenta.

En el marco de esa pesquisa, la Justicia dispuso el bloqueo de activos del abogado, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de sus empresas, la cancelación de sus pasaportes y la suspensión de actividades de sus compañías. Según fuentes del Supremo Tribunal Federal citadas por UOL, Tomaz salió de Brasil el 21 de agosto y no había constancias de su regreso.

El tercer expediente se relaciona con presuntas calumnias contra Lula. Se originó en una publicación del 3 de enero en la que Bolsonaro afirmó que Nicolás Maduro "delataría" al presidente brasileño y lo vinculó con delitos como narcotráfico y lavado de dinero. En junio, la Policía Federal concluyó que el mensaje configuraba una calumnia, una evaluación que corresponde resolver a la Justicia.

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A estos casos se agregó este martes la decisión del juez Flávio Dino de ordenar una investigación sobre un posible financiamiento extranjero de la campaña de Bolsonaro. La pesquisa se concentrará en eventuales aportes canalizados mediante Rockbridge Network, una organización cofundada por el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, y en sospechas de trato desigual en plataformas digitales. La apertura del expediente busca determinar si existieron irregularidades y quiénes pudieron intervenir.

Bolsonaro denunció una persecución y había asegurado que cumpliría la orden de entregar sus documentos. Su mandato como senador termina en febrero de 2027, cuando asumirá el nuevo Congreso.

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