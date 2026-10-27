La reserva de Talleres ganó y acaricia la clasificación
Superó en la Boutique, 2-0 a Aldosivi y quedó puntero de la zona con un partido más. Depende de sí mismo, a tres fechas del final de la etapa regular.
27/10/2026 | 18:38Redacción Cadena 3
FOTO: Gallard, uno de los protagonistas de la T
Con goles de Jeremías Gallard y Sebastián Corradi, la reserva de Talleres superó a Aldosivi de Mar del Plata en la Boutique y con tress fechas por jugar quedó puntero y muy cerca de clasificar a los play off por el título del Torneo Proyección.
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?? Empezó el partido
#NacidosEnTalleres??? #TorneoProyección?? https://t.co/61tVtZn7Ii— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 27, 2026
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El equipo de los hermanos Acosta aprovechó el empate de Rosario Central con Sarmiento y con 26 unidades manda en la zona A con 26 puntos, dos más que Vélez y el Canalla y tres más que River.
Vélez, que podría pasarlo, visitará este jueves a Instituto, mientras que el Millonario será visitante de San Lorenzo.
A Talleres le quedará Argentinos Juniors de visitante, Sarmiento en local y Racing en en Buenos Aires.
Corradi con 12 tantos es el artillero de la “T” en el año y marcó el segundo tanto unos minutos después de reemplazar a Valentín Dávila.
Tanto Dávila como Lautaro Ortiz, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro fueron los futbolistas que bajaron para que puedan tener minutos.
En la otra zona, el jueves, Belgrano que necesita ganar, visitará a Quilmes; en tanto que Estudiantes de Río Cuarto, que también debe sumar de a tres, jugará ante Boca en Buenos Aires.
Lectura rápida
¿Quiénes anotaron los goles en el partido?
Los goles fueron anotados por Jeremías Gallard y Sebastián Corradi.
¿Qué equipo quedó puntero en la zona A?
Talleres quedó puntero en la zona A con 26 puntos.
¿Cuándo jugará Vélez y contra quién?
Vélez jugará este jueves contra Instituto.
¿Qué futbolistas bajaron para tener minutos?
Bajaron Dávila, Lautaro Ortiz, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro.
¿Qué equipos jugarán el jueves en la otra zona?
Belgrano visitará a Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto jugará ante Boca en Buenos Aires.