La reserva de Talleres ganó y acaricia la clasificación

FOTO: Gallard, uno de los protagonistas de la T

Con goles de Jeremías Gallard y Sebastián Corradi, la reserva de Talleres superó a Aldosivi de Mar del Plata en la Boutique y con tress fechas por jugar quedó puntero y muy cerca de clasificar a los play off por el título del Torneo Proyección.

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#?????????????????????????????? ?? Empezó el partido #NacidosEnTalleres??? #TorneoProyección?? https://t.co/61tVtZn7Ii — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 27, 2026

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El equipo de los hermanos Acosta aprovechó el empate de Rosario Central con Sarmiento y con 26 unidades manda en la zona A con 26 puntos, dos más que Vélez y el Canalla y tres más que River.

Vélez, que podría pasarlo, visitará este jueves a Instituto, mientras que el Millonario será visitante de San Lorenzo.

A Talleres le quedará Argentinos Juniors de visitante, Sarmiento en local y Racing en en Buenos Aires.

Corradi con 12 tantos es el artillero de la “T” en el año y marcó el segundo tanto unos minutos después de reemplazar a Valentín Dávila.

Tanto Dávila como Lautaro Ortiz, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro fueron los futbolistas que bajaron para que puedan tener minutos.

En la otra zona, el jueves, Belgrano que necesita ganar, visitará a Quilmes; en tanto que Estudiantes de Río Cuarto, que también debe sumar de a tres, jugará ante Boca en Buenos Aires.