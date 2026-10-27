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La reserva de Talleres ganó y acaricia la clasificación

Superó en la Boutique, 2-0 a Aldosivi y quedó puntero de la zona con un partido más. Depende de sí mismo, a tres fechas del final de la etapa regular.

27/10/2026 | 18:38Redacción Cadena 3

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Con goles de Jeremías Gallard y Sebastián Corradi, la reserva de Talleres superó a Aldosivi de Mar del Plata en la Boutique y con tress fechas por jugar quedó puntero y muy cerca de clasificar a los play off por el título del Torneo Proyección.

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El equipo de los hermanos Acosta aprovechó el empate de Rosario Central con Sarmiento y con 26 unidades manda en la zona A con 26 puntos, dos más que Vélez y el Canalla y tres más que River.

Vélez, que podría pasarlo, visitará este jueves a Instituto, mientras que el Millonario será visitante de San Lorenzo.

A Talleres le quedará Argentinos Juniors de visitante, Sarmiento en local y Racing en en Buenos Aires.

Corradi con 12 tantos es el artillero de la “T” en el año y marcó el segundo tanto unos minutos después de reemplazar a Valentín Dávila.

Tanto Dávila como Lautaro Ortiz, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro fueron los futbolistas que bajaron para que puedan tener minutos.

En la otra zona, el jueves, Belgrano que necesita ganar, visitará a Quilmes; en tanto que Estudiantes de Río Cuarto, que también debe sumar de a tres, jugará ante Boca en Buenos Aires.

Lectura rápida

¿Quiénes anotaron los goles en el partido?
Los goles fueron anotados por Jeremías Gallard y Sebastián Corradi.

¿Qué equipo quedó puntero en la zona A?
Talleres quedó puntero en la zona A con 26 puntos.

¿Cuándo jugará Vélez y contra quién?
Vélez jugará este jueves contra Instituto.

¿Qué futbolistas bajaron para tener minutos?
Bajaron Dávila, Lautaro Ortiz, Emiliano Chiavassa y Timoteo Chamorro.

¿Qué equipos jugarán el jueves en la otra zona?
Belgrano visitará a Quilmes y Estudiantes de Río Cuarto jugará ante Boca en Buenos Aires.

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