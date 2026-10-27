Flamengo confía en el reclamo ante Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El director técnico de Flamengo, Leonardo Jardim, expresó su confianza en que el reclamo presentado ante la Conmebol por la supuesta inclusión indebida del defensor Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata pueda prosperar. Este reclamo busca que Flamengo obtenga la victoria en los escritorios y, así, asegurar su pase a la final de la Copa Libertadores 2026, a pesar de haber sido derrotado en el partido correspondiente.

La controversia se originó cuando Estudiantes apeló al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para obtener una medida cautelar que habilitara a Rojo, cuya inscripción había sido inicialmente rechazada por la entidad sudamericana. Aunque el tribunal permitió la participación provisoria del jugador, desestimó el pedido del club platense para eximirlo de eventuales sanciones deportivas y disciplinarias, lo que llevó a Estudiantes a asumir el riesgo de incluirlo en el partido.

En declaraciones previas al encuentro contra Atlético Mineiro por el Brasileirao, Jardim se mostró esperanzado respecto a la situación. "Creo que es posible, pero esta situación está en el departamento jurídico y no me voy a extender", comentó el entrenador portugués, alineándose con la postura de la dirigencia y subrayando la importancia de los pasos dados para proteger los derechos deportivos del club.

En respuesta a la situación, Flamengo emitió un comunicado oficial en el que reafirmó que su presentación ante la Conmebol se realizó dentro de los plazos establecidos en el artículo 24.1.b del Código Disciplinario. En este documento, el club argumentó que su acción busca únicamente defender sus intereses institucionales tras ser incorporados al expediente del caso.

El comunicado también destacó el respeto del club carioca hacia la Conmebol, el TAS y el club platense, y concluyó manifestando que esperan la resolución definitiva del tribunal con plena confianza en el proceso legal en curso.