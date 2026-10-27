Flamengo confía en el reclamo ante Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo
Leonardo Jardim, entrenador de Flamengo, se mostró optimista sobre el reclamo presentado ante Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes. Aseguró que la situación está en manos del departamento jurídico del club.
FOTO: Marcos Rojo.
Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- El director técnico de Flamengo, Leonardo Jardim, expresó su confianza en que el reclamo presentado ante la Conmebol por la supuesta inclusión indebida del defensor Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata pueda prosperar. Este reclamo busca que Flamengo obtenga la victoria en los escritorios y, así, asegurar su pase a la final de la Copa Libertadores 2026, a pesar de haber sido derrotado en el partido correspondiente.
La controversia se originó cuando Estudiantes apeló al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para obtener una medida cautelar que habilitara a Rojo, cuya inscripción había sido inicialmente rechazada por la entidad sudamericana. Aunque el tribunal permitió la participación provisoria del jugador, desestimó el pedido del club platense para eximirlo de eventuales sanciones deportivas y disciplinarias, lo que llevó a Estudiantes a asumir el riesgo de incluirlo en el partido.
En declaraciones previas al encuentro contra Atlético Mineiro por el Brasileirao, Jardim se mostró esperanzado respecto a la situación. "Creo que es posible, pero esta situación está en el departamento jurídico y no me voy a extender", comentó el entrenador portugués, alineándose con la postura de la dirigencia y subrayando la importancia de los pasos dados para proteger los derechos deportivos del club.
En respuesta a la situación, Flamengo emitió un comunicado oficial en el que reafirmó que su presentación ante la Conmebol se realizó dentro de los plazos establecidos en el artículo 24.1.b del Código Disciplinario. En este documento, el club argumentó que su acción busca únicamente defender sus intereses institucionales tras ser incorporados al expediente del caso.
El comunicado también destacó el respeto del club carioca hacia la Conmebol, el TAS y el club platense, y concluyó manifestando que esperan la resolución definitiva del tribunal con plena confianza en el proceso legal en curso.
Lectura rápida
¿Cuál es el motivo del reclamo de Flamengo?
Flamengo reclama la mala inclusión de Marcos Rojo en Estudiantes para obtener la victoria en los escritorios y acceder a la final de la Copa Libertadores 2026.
¿Qué dijo Leonardo Jardim sobre el reclamo?
El entrenador afirmó que es posible que el reclamo prospere, pero que la situación está en manos del departamento jurídico.
¿Cómo surgió el conflicto?
El conflicto se generó cuando Estudiantes solicitó al TAS una medida cautelar para habilitar a Marcos Rojo, cuya inscripción había sido rechazada por Conmebol.
¿Qué decisión tomó el TAS sobre Rojo?
El TAS permitió la participación provisoria de Rojo, pero no eximió a Estudiantes de posibles sanciones por su inclusión en el partido.
¿Qué postura adoptó Flamengo en su comunicado?
Flamengo ratificó que actuó dentro de los plazos legales y subrayó su respeto hacia Conmebol y el TAS, esperando la resolución del tribunal.
[Fuente: Noticias Argentinas]