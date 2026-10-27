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Jorge Macri y otros referentes recibirán los Premios Ben Gurión en el Teatro Colón

La ceremonia de entrega de los Premios Ben Gurión 2026 se llevará a cabo este jueves, donde se reconocerá a figuras como Jorge Macri y Sandra Pettovello en el Teatro Colón.

27/10/2026 | 22:44Redacción Cadena 3

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Jorge Macri y otros referentes recibirán los Premios Ben Gurión en el Teatro Colón

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Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- Este jueves, el Teatro Colón será el escenario de la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026, organizados por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG). El evento contará con la presencia de destacados líderes de la política, el sector empresarial y el ámbito educativo.

La ceremonia reunirá a importantes figuras, subrayando la relación entre el liderazgo, el reconocimiento público y la influencia en las instituciones. Entre los premiados se encuentran Mario Montoto, quien es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El evento, que comenzará a las 18.30 horas, será conducido por el periodista David Kavlin y se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Asociación. Este encuentro no solo destaca la trayectoria de los premiados, sino que también pone en relieve la importancia del apoyo a la educación y la cooperación internacional.

¿QUIÉN FUE BEN GURIÓN?

David Ben Gurión (1886-1973), nacido en Polonia como Ben Grun, es recordado como el principal líder sionista y fue el encargado de proclamar la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, coincidiendo con el fin del mandato británico en Palestina. Además, ocupó el cargo de Primer Ministro en dos períodos: de 1948 a 1953 y de 1955 a 1963.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará?
La entrega de los Premios Ben Gurión 2026 en el Teatro Colón.

¿Quiénes serán premiados?
Figuras como Jorge Macri, Sandra Pettovello, Mario Montoto y Bettina Bulgheroni.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?
El evento se llevará a cabo el jueves a las 18.30 en el Teatro Colón.

¿Quién conducirá el evento?
El periodista David Kavlin será el encargado de la conducción de la ceremonia.

¿Quién fue David Ben Gurión?
Ben Gurión fue el principal líder sionista y proclamó la creación del Estado de Israel en 1948.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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