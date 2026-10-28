Un suplemento diario de fibra reduce el dolor de artritis y mejora la fuerza muscular

Un nuevo estudio clínico sugirió que un simple suplemento diario de fibra podría ofrecer una forma efectiva de aliviar el dolor por osteoartritis de rodilla y mejorar la fuerza muscular. Investigadores de la Universidad de Nottingham encontraron que los participantes que tomaron un tipo de fibra prebiotica llamada inulina experimentaron reducciones significativas en el dolor, así como mejoras en la fuerza de agarre y una menor sensibilidad al dolor.

El suplemento también resultó ser mucho más fácil de incorporar en la rutina diaria de los participantes en comparación con un programa de fisioterapia digital. Solo el 3,6% de quienes recibieron inulina abandonaron el estudio, frente al 21% de los que siguieron el programa de fisioterapia.

Los hallazgos, publicados en la revista Nutrients, sugirieron que mejorar la salud intestinal podría convertirse en una estrategia adicional para el manejo de la artritis. Además, revelaron una interesante conexión entre las bacterias del intestino, la forma en que el cuerpo procesa el dolor y la función muscular.

Un cambio dietético simple podría ayudar a aliviar el dolor de artritis

La osteoartritis de rodilla afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de dolor crónico y discapacidad, especialmente entre los adultos mayores. Esta condición se desarrolla a medida que los tejidos dentro de la articulación de la rodilla, incluido el cartílago que amortigua los extremos de los huesos, se deterioran gradualmente. Esto puede llevar a dolor, rigidez, hinchazón y dificultades con actividades cotidianas como caminar o subir escaleras.

El tratamiento generalmente se centra en reducir los síntomas y mantener la movilidad. Los medicamentos para el dolor pueden ofrecer alivio, pero pueden causar efectos secundarios no deseados, mientras que la fisioterapia y el ejercicio regular pueden ayudar a mejorar la función articular. Sin embargo, mantener un programa de ejercicios puede ser difícil, especialmente para quienes ya lidian con un dolor persistente.

La nueva investigación plantea la posibilidad de que un simple suplemento dietético pueda proporcionar otra forma de manejar los síntomas.

"Este estudio plantea la emocionante posibilidad de que un simple cambio dietético, como añadir un suplemento de fibra a su desayuno o yogur, podría reducir significativamente el dolor y mejorar la función física", afirmó Dr. Afroditi Kouraki, autora principal del estudio en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nottingham.

El suplemento evaluado fue la inulina, una fibra que se encuentra de forma natural en alimentos como la raíz de achicoria, los alcauciles de Jerusalén y ciertos otros vegetales. A diferencia de muchos nutrientes, la inulina no se descompone por las enzimas digestivas en el intestino delgado. En su lugar, pasa al intestino grueso, donde las bacterias beneficiosas pueden utilizarla como alimento.

Cómo las bacterias intestinales pueden influir en el dolor de artritis

Los investigadores están descubriendo cada vez más que el microbioma intestinal, la vasta comunidad de microorganismos que viven en el tracto digestivo, influye en mucho más que la digestión. Estos microbios interactúan con el sistema inmunológico, producen compuestos biológicamente activos y pueden incluso afectar cómo el sistema nervioso responde al dolor.

La inulina se clasifica como un prebiotico porque alimenta a ciertas bacterias intestinales beneficiosas en lugar de proporcionar microorganismos vivos, como lo hacen los probióticos.

Cuando las bacterias fermentan la inulina, producen sustancias conocidas como ácidos grasos de cadena corta (AGCC). Uno de los más importantes es el butirato, un compuesto que ayuda a mantener la mucosa intestinal y puede influir en la inflamación y las vías biológicas involucradas en el dolor.

Los investigadores encontraron que los participantes que tomaron inulina mostraron niveles aumentados de butirato, lo que sugiere que el suplemento estaba influyendo en la actividad dentro del microbioma intestinal. También observaron niveles más altos de péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), una hormona que se libera en el intestino y que ayuda a regular el azúcar en la sangre y el apetito, y que también se ha vinculado a la regulación del dolor y la salud muscular.

El GLP-1 ha atraído atención generalizada porque es la hormona que se dirige en medicamentos como Ozempic y Wegovy. Sin embargo, el suplemento de inulina utilizado en este ensayo no fue un medicamento de GLP-1. En cambio, los investigadores examinaron si apoyar a las bacterias intestinales beneficiosas podría influir en la producción de la hormona por parte del cuerpo.

Un hallazgo particularmente interesante fue que los niveles más altos de GLP-1 estaban asociados con una mejor fuerza de agarre. Aunque esto no establece que el GLP-1 causara la mejora, sugiere que los cambios que se originan en el sistema digestivo pueden estar conectados tanto a la función muscular como al dolor.

Suplemento de fibra vs. fisioterapia

Para investigar estos efectos, los investigadores realizaron el ensayo INSPIRE, un estudio controlado aleatorio de seis semanas que involucró a 117 adultos con osteoartritis de rodilla. Los participantes fueron asignados a uno de cuatro grupos de tratamiento: un suplemento diario de inulina solo, ejercicios de fisioterapia digitalmente apoyados (PSE) solo, una combinación de inulina y fisioterapia, o un placebo.

Este diseño permitió a los investigadores examinar los efectos del suplemento y el ejercicio por separado, así como investigar si combinarlos ofrecía beneficios adicionales.

Tanto la inulina como la fisioterapia redujeron independientemente el dolor de rodilla, lo que indica que cada enfoque proporcionó un alivio significativo de los síntomas. Sin embargo, el suplemento produjo mejoras adicionales que no se observaron solo con la fisioterapia. Los participantes que tomaron inulina demostraron una mejor fuerza de agarre y una menor sensibilidad al dolor.

La sensibilidad al dolor refleja cuán fuertemente el sistema nervioso responde a una estimulación potencialmente dolorosa. Reducir esa sensibilidad podría ser particularmente valioso para las personas con osteoartritis, ya que el dolor persistente no siempre se explica por la cantidad de daño visible dentro de una articulación. Los cambios en cómo el sistema nervioso procesa el dolor también pueden contribuir al malestar.

La mejor fuerza de agarre fue otro resultado inesperado, lo que sugiere que los efectos del suplemento podrían extenderse más allá de la rodilla misma. Los investigadores también encontraron una diferencia sustancial en la cantidad de participantes que completaron sus tratamientos asignados. Solo el 3,6% del grupo de solo inulina abandonó, en comparación con el 21% del grupo de solo fisioterapia.

Esta diferencia sugiere que tomar un suplemento diario de fibra podría ser más fácil de incorporar en una rutina regular que seguir un programa de ejercicios estructurado.

Una conexión sorprendente entre la salud intestinal, los músculos y el dolor

La Dr. Kouraki dijo: "Nuestros hallazgos sugieren que centrar la salud intestinal con un suplemento prebiotico es una forma segura, bien tolerada y efectiva de reducir el dolor en personas con osteoartritis de rodilla. La tasa de abandono muy baja en comparación con el grupo de ejercicio también es alentadora desde una perspectiva de salud pública: las personas pudieron incorporar fácilmente este suplemento en sus vidas diarias".

Más allá de la reducción del dolor por artritis, los investigadores están particularmente interesados en lo que los hallazgos revelan sobre las interacciones entre el sistema digestivo, los músculos y el sistema nervioso. La asociación entre el GLP-1 y la fuerza de agarre plantea la posibilidad de una relación biológica más amplia que conecte la salud intestinal con el rendimiento físico y la resiliencia a medida que las personas envejecen.

La autora principal, Prof. Ana Valdes de la Escuela de Medicina, añadió: "El vínculo que observamos entre el GLP-1 y la fuerza de agarre es particularmente intrigante y apunta a un eje más amplio de intestino-músculo-dolor que merece una investigación adicional. Esto podría tener implicaciones no solo para la osteoartritis, sino para comprender cómo la salud intestinal influye en el envejecimiento y la resiliencia física en general".

Los hallazgos son prometedores, pero el ensayo fue relativamente pequeño y duró solo seis semanas. Se necesitarán estudios más grandes con períodos de seguimiento más largos para establecer si los beneficios persisten, identificar qué pacientes son más propensos a responder y aclarar los mecanismos biológicos responsables.

Los resultados tampoco sugieren que los suplementos de fibra deban reemplazar el ejercicio u otros tratamientos establecidos para la artritis. En cambio, apuntan hacia un enfoque adicional potencialmente útil que podría complementar la atención existente.

Una nueva dirección para el tratamiento de la artritis

La importancia potencial de esta investigación se vuelve más clara al considerar cuántas personas viven con dolor persistente por artritis. Prof. Lucy Donaldson, directora de investigación de Arthritis UK, comentó: "El dolor de la artritis puede afectar gravemente la calidad de vida. Nuestra reciente encuesta sobre la experiencia vivida mostró que seis de cada diez personas viven con dolor la mayor parte o todo el tiempo debido a su artritis. Los investigadores están comenzando a explorar el papel del microbioma intestinal en nuestra experiencia del dolor. Esta emocionante investigación preliminar destaca cómo la dieta y la fisioterapia pueden actuar de diferentes maneras para beneficiar a las personas con artritis. Sabemos que una variedad y equilibrio de alimentos saludables, incluida la fibra, y la actividad física regular son importantes, y estamos contentos de apoyar la investigación que explora cómo funcionan para ayudar a las personas con artritis".

Para quienes viven con osteoartritis de rodilla, los hallazgos ofrecen una posibilidad alentadora: un cambio relativamente simple en la nutrición diaria podría ayudar a reducir el dolor mientras se apoya otros aspectos de la salud física. Quizás lo más intrigante es que la investigación sugiere que tratar la artritis puede implicar mirar más allá de las articulaciones mismas. Al explorar cómo las bacterias intestinales influyen en la inflamación, la percepción del dolor y la función muscular, los científicos podrían descubrir nuevas formas de manejar una condición que afecta a millones de personas cada día.