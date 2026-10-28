Descubren clave sorprendente sobre por qué algunos cerebros resisten el Alzheimer

Algunos individuos presentan cambios en el cerebro asociados al Alzheimer, pero nunca desarrollan demencia. A diferencia de otros, que sufren deterioro cognitivo, estas personas mantienen su agudeza mental a pesar de las señales de la enfermedad. Durante años, los científicos han intentado entender por qué ocurre esto.

Recientemente, un equipo de investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia encontró una pista prometedora. Sus hallazgos sugieren que un grupo raro de células cerebrales, conocidas como neuronas inmaduras, podrían comportarse de manera diferente en aquellos que logran resistir los síntomas del Alzheimer. En lugar de simplemente reemplazar células dañadas, estas neuronas podrían ayudar a proteger el cerebro de los efectos nocivos de la enfermedad.

Esta notable capacidad se denomina resiliencia cognitiva, y describe cómo algunas personas mantienen sus habilidades de memoria y pensamiento, incluso cuando su cerebro muestra signos de daño o enfermedad.

"Alrededor del 30 por ciento de los adultos mayores que desarrollan Alzheimer nunca experimentan sus síntomas", afirmó Evgenia Salta, autora principal de la investigación. "Realmente no sabemos por qué. Ese es un gran misterio, y uno muy importante".

Comprender este misterio podría transformar el enfoque de los científicos hacia el Alzheimer, cambiando la atención de lo que causa el deterioro de las células cerebrales hacia lo que permite que ciertos cerebros permanezcan sanos y funcionales.

Una posible explicación para la resiliencia cognitiva es que algunos cerebros tienen una mayor capacidad para repararse o protegerse a medida que avanza el Alzheimer. "Quizás pueden añadir nuevas células cerebrales a una red que está degenerando", sugirió Salta.

Este proceso biológico se conoce como neurogénesis adulta, que se refiere a la producción de nuevas neuronas en un cerebro adulto. Las neuronas son células especializadas que transmiten información a través del sistema nervioso, permitiéndonos pensar, aprender, recordar y responder a nuestro entorno.

Los científicos han establecido que la neurogénesis adulta ocurre en varias especies animales. Sin embargo, si continúa ocurriendo en el cerebro humano adulto ha sido objeto de debate científico durante décadas.

Si el cerebro humano puede producir nuevas neuronas en etapas posteriores de la vida, esas células podrían ayudar a mantener conexiones importantes a medida que el envejecimiento y la enfermedad dañan las redes existentes. Sin embargo, encontrar neuronas inmaduras no necesariamente prueba que se hayan formado recientemente.

Para investigar esta posibilidad, Salta y su equipo examinaron tejido cerebral humano donado a través del Banco de Cerebros de los Países Bajos, un recurso de investigación que recolecta y preserva muestras de cerebro.

Los investigadores compararon tres grupos: personas sin patología cerebral detectable, pacientes que desarrollaron demencia por Alzheimer e individuos cuyos cerebros mostraron patología de Alzheimer pero que permanecieron cognitivamente resilientes.

El equipo se concentró en una pequeña región dentro del centro de memoria del cerebro, un área que se cree que es uno de los pocos lugares donde podrían desarrollarse nuevas neuronas.

Encontrar las células relevantes fue un desafío. "Estas células son extremadamente raras, así que tuvimos que desarrollar nuevas formas de encontrarlas", comentó Salta. "Realmente nos enfocamos en el lugar exacto donde esperábamos que estuvieran".

Los investigadores también desarrollaron nuevos enfoques para analizar sus datos, lo que les permitió identificar las células con mayor precisión sin depender demasiado de suposiciones basadas en estudios en animales.

La búsqueda reveló algo notable: las neuronas inmaduras estaban presentes en los tres grupos, incluso en los cerebros de adultos mayores.

Estas células se asemejan a neuronas que aún no han madurado completamente, lo que sugiere que el cerebro envejecido podría retener características celulares asociadas con el desarrollo y la adaptabilidad.

"Incluso a una edad promedio de más de 80 años, todavía encontramos estas neuronas inmaduras en todos los grupos", señaló Salta.

Sin embargo, el descubrimiento más intrigante surgió al comparar los cerebros de personas que habían desarrollado demencia con aquellos que habían permanecido mentalmente agudos a pesar de la patología de Alzheimer.

Inicialmente, los científicos esperaban que los individuos resilientes tuvieran un número sustancialmente mayor de neuronas inmaduras. Si estas células ayudan a reemplazar neuronas dañadas, tener más podría explicar por qué algunos cerebros resisten la enfermedad.

En cambio, la diferencia en el número de células fue mucho menor de lo anticipado. Este resultado inesperado apuntó hacia otra explicación. La distinción importante podría no ser cuántas neuronas inmaduras contiene un cerebro, sino cómo responden esas células cuando el cerebro es atacado.

Cuando el equipo examinó más de cerca la actividad de las neuronas inmaduras, identificaron diferencias sorprendentes entre los grupos. En individuos cognitivamente resilientes, las células mostraron signos de activar procesos biológicos asociados con la supervivencia y la protección contra el daño.

"En los individuos resilientes, estas células parecen activar programas que les ayudan a sobrevivir y hacer frente al daño", explicó Salta. "También vemos señales más bajas relacionadas con la inflamación y la muerte celular".

La inflamación es parte del sistema de defensa normal del cuerpo, pero cuando se vuelve persistente en el cerebro, puede contribuir al daño e interferir con la comunicación entre neuronas. La muerte celular, por su parte, interrumpe gradualmente las redes responsables de la memoria y el pensamiento.

Los hallazgos sugieren que las neuronas inmaduras en cerebros resilientes pueden estar mejor equipadas para soportar estas condiciones dañinas. Más sorprendentemente, su papel podría extenderse más allá de protegerse a sí mismas.

"No podría ser solo reemplazar neuronas perdidas", explicó Salta. "Podría ser que estas células apoyan el tejido circundante y ayudan al cerebro a mantenerse funcional y 'juvenil'. Podrían actuar como una especie de fertilizante en un jardín que ha comenzado a desmoronarse".

En otras palabras, en lugar de servir únicamente como reemplazos para neuronas moribundas, las células inmaduras podrían ayudar a mantener el entorno que rodea a las células cerebrales existentes.

Dicho apoyo podría permitir que las redes neuronales continúen funcionando incluso a medida que se acumula el daño relacionado con el Alzheimer.

A pesar de que los resultados ofrecen una explicación intrigante para la resiliencia cognitiva, Salta enfatizó que los investigadores no han establecido exactamente qué hacen estas neuronas inmaduras.

Sus conclusiones sobre los posibles roles protectores de las células se basan en patrones observados en el tejido cerebral, no en experimentos directos que demuestren esas funciones. "Asumimos la función de las células en base a los datos, pero no podemos confirmarlo en este tipo de estudio", explicó.

Esa distinción es particularmente importante porque la investigación sobre la neurogénesis adulta ha atraído considerable atención pública, a veces llevando a afirmaciones que van más allá de lo que los científicos han demostrado.

La presencia de neuronas inmaduras no establece que se estén produciendo continuamente nuevas neuronas en humanos mayores, ni prueba que estas células sean responsables de prevenir la demencia. Otros mecanismos biológicos casi con seguridad también contribuyen a la resiliencia cognitiva.

"Esta es una pieza de un rompecabezas muy grande", concluyó Salta. "Nunca habrá un solo factor que explique la resiliencia".

Los hallazgos plantean una pregunta más amplia sobre el envejecimiento: ¿por qué algunos cerebros de las personas permanecen relativamente estables mientras que otros experimentan un deterioro cognitivo progresivo?

"En algún lugar a lo largo de esta trayectoria, hay un tipo de punto de decisión", explicó Salta. "Algunas personas permanecen estables, otras desarrollan demencia. Queremos entender qué impulsa esa diferencia".

Para explorar esto más a fondo, los investigadores planean investigar cómo las neuronas inmaduras se comunican e interactúan con las células cerebrales vecinas. Comprender esas relaciones podría revelar si las células contribuyen activamente a la resiliencia y cómo podrían funcionar sus respuestas protectoras.

La investigación también refleja un cambio creciente en la forma en que los científicos piensan sobre la enfermedad de Alzheimer. Tradicionalmente, gran parte del campo se ha centrado en comprender los procesos que dañan el cerebro, incluida la acumulación de proteínas anormales y la pérdida de neuronas. Cada vez más, los investigadores también se preguntan por qué algunos cerebros permanecen funcionales a pesar de esos cambios.

Al identificar los mecanismos detrás de esta resistencia natural, los científicos esperan descubrir nuevas formas de preservar la memoria y las habilidades cognitivas a medida que las personas envejecen. "La resiliencia cognitiva es extremadamente emocionante", afirmó Salta. "Si entendemos qué protege estos cerebros, podría eventualmente llevar a nuevas estrategias terapéuticas".

Aunque los tratamientos prácticos siguen siendo una posibilidad lejana, el descubrimiento sugiere que incluso en la vejez, el cerebro humano puede poseer habilidades protectoras que los científicos recién están comenzando a entender.