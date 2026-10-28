Romano Floriani Mussolini celebra su primer gol en la Serie A con la Lazio ante el Sassuolo

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La jornada de la Serie A de Italia dejó un episodio de gran repercusión tras la contundente victoria de la Lazio por 6 a 2 sobre el Sassuolo en condición de visitante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante el partido sobresalió la figura de Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador Benito Mussolini, quien convirtió su primera anotación en la máxima categoría del fútbol italiano.

El lateral derecho de 23 años, surgido de la cantera del conjunto capitalino, fue el artífice del tercer tanto de su equipo cuando transcurrían 16 minutos del primer tiempo. Aunque, la celebración requirió de un instante de suspenso: el asistente había marcado una presunta posición adelantada, pero tras la revisión de las imágenes a cargo del VAR, el árbitro principal convalidó el tanto para "los Blanquicelestes".

El gol significó el bautismo goleador de Floriani Mussolini en la Serie A y el segundo impacto de su trayectoria como profesional, tras haber registrado otra anotación durante su paso a préstamo por el Juve Stabia en la Serie B hace dos temporadas.

El jugador es hijo de Alessandra Mussolini, exparlamentaria y figura mediática italiana vinculada a fuerzas de la derecha, quien impulsó las gestiones legales necesarias para que su descendencia conservara ambos cognombres familiares.

Consciente del impacto que genera su apellido en la opinión pública, el futbolista ha manifestado reiteradamente su intención de mantenerse al margen del debate social. Como parte de esa determinación por priorizar su trabajo dentro de la cancha, el futbolista utiliza exclusivamente la inscripción "Romano" sobre el dorsal de su indumentaria oficial.