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Romano Floriani Mussolini celebra su primer gol en la Serie A con la Lazio ante el Sassuolo

Romano Floriani Mussolini brilló en la victoria de la Lazio por 6 a 2 sobre el Sassuolo, marcando su primer gol en la Serie A como visitante.

28/10/2026 | 07:19Redacción Cadena 3

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Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador Benito Mussolini.

FOTO: Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador Benito Mussolini.

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Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La jornada de la Serie A de Italia dejó un episodio de gran repercusión tras la contundente victoria de la Lazio por 6 a 2 sobre el Sassuolo en condición de visitante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, durante el partido sobresalió la figura de Romano Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador Benito Mussolini, quien convirtió su primera anotación en la máxima categoría del fútbol italiano.

El lateral derecho de 23 años, surgido de la cantera del conjunto capitalino, fue el artífice del tercer tanto de su equipo cuando transcurrían 16 minutos del primer tiempo. Aunque, la celebración requirió de un instante de suspenso: el asistente había marcado una presunta posición adelantada, pero tras la revisión de las imágenes a cargo del VAR, el árbitro principal convalidó el tanto para "los Blanquicelestes".

El gol significó el bautismo goleador de Floriani Mussolini en la Serie A y el segundo impacto de su trayectoria como profesional, tras haber registrado otra anotación durante su paso a préstamo por el Juve Stabia en la Serie B hace dos temporadas.

El jugador es hijo de Alessandra Mussolini, exparlamentaria y figura mediática italiana vinculada a fuerzas de la derecha, quien impulsó las gestiones legales necesarias para que su descendencia conservara ambos cognombres familiares.

Consciente del impacto que genera su apellido en la opinión pública, el futbolista ha manifestado reiteradamente su intención de mantenerse al margen del debate social. Como parte de esa determinación por priorizar su trabajo dentro de la cancha, el futbolista utiliza exclusivamente la inscripción "Romano" sobre el dorsal de su indumentaria oficial.

Lectura rápida

¿Quién es Romano Floriani Mussolini?
Es un futbolista de 23 años, bisnieto de Benito Mussolini, que juega como lateral derecho en la Lazio.

¿Qué logró en el último partido?
Marcó su primer gol en la Serie A durante la victoria de la Lazio por 6 a 2 sobre el Sassuolo.

¿Cuándo ocurrió el gol?
El gol fue anotado a los 16 minutos del primer tiempo del partido.

¿Qué hizo el VAR en el gol?
El VAR revisó una posible posición adelantada y validó el gol tras la revisión.

¿Qué dice sobre su apellido?
El jugador prefiere ser conocido solo como "Romano" en su camiseta, evitando el debate social sobre su apellido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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