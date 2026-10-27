"Uvita" Fernández, baja en Belgrano por lesión

Belgrano confirmó la lesión muscular de Nicolás “Uvita” Fernández, quien había quedado fuera de la convocatoria para visitar a Aldosivi luego de sentir una molestia durante el entrenamiento del sábado previo al viaje a Mar del Plata.

Según informó el club a través de su parte médico, los estudios determinaron que el delantero sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. El futbolista ya se encuentra en proceso de recuperación y será evaluado por el cuerpo médico durante los próximos días.

La lesión lo dejará afuera del próximo compromiso del Pirata, que recibirá a Barracas Central el domingo 1° de noviembre, desde las 18, en el Gigante de Alberdi, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La principal incógnita pasa por su disponibilidad para la última jornada de la fase regular, cuando Belgrano visite a Gimnasia La Plata. Su presencia dependerá de cómo evolucione durante la recuperación.

Además, si el Pirata consigue la clasificación a los playoffs, el cuerpo técnico también estará atento a los plazos para saber si podrá contar con el delantero en la etapa eliminatoria.

Por ahora, Belgrano pierde a Uvita para el partido ante Barracas Central y aguardará su evolución para conocer cuándo podrá volver a tenerlo a disposición.