Ya disponible en Netflix la docuserie sobre la vida y muerte de Matthew Perry, el actor de Friends

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La plataforma de streaming Netflix lanzó este martes la docuserie "El de Matthew Perry", que narra la vida, carrera, problemas de adicción y la trágica muerte del célebre actor de Friends, Matthew Perry.

Según la Agencia Noticias Argentinas, esta serie consta de tres episodios, bajo la dirección de la ganadora del Emmy Mary Robertson y producida por Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television. El estreno coincide con el día anterior al tercer aniversario de la muerte del actor.

Los episodios abarcan su infancia, su amor por la actuación, la fama que adquirió a temprana edad y su lucha pública contra las adicciones. También se abordan los altibajos de su carrera, sus intentos de rehabilitación y sus recaídas. El último episodio se centra en la trágica circunstancia que resultó en su fallecimiento a los 54 años.

La narrativa se apoya en testimonios de familiares y amigos cercanos, incluyendo a su hermana, Mia Perry Bowick, quien habla por primera vez ante las cámaras, así como a sus amigos de toda la vida, con fotos y archivos inéditos.

¿Cuándo murió Matthew Perry?

El querido actor fue hallado sin vida en su hogar de Los Ángeles el pasado 28 de octubre de 2023, debido a los efectos agudos de la ketamina. El informe policial indica que sufrió una sobredosis del estupefaciente mientras estaba en el jacuzzi, lo que provocó su pérdida de conciencia y posterior ahogamiento accidental.

En abril de este año, una jueza federal condenó a 15 años de prisión a Jasveen Sangha, de 42 años, quien admitió haber vendido a Perry la ketamina que causó su muerte. Descrita por los fiscales como una traficante de alto nivel, era conocida por sus clientes como la "Reina de la ketamina".