Relato paranormal de un taxista cordobés: "Los miré por el espejo y no estaban más"

En el marco de las historias que surgen con la llegada de Halloween, el ámbito del transporte urbano cordobés sumó una escalofriante experiencia en voz de uno de sus propios protagonistas.

Juan, un taxista con casi tres décadas de recorrido en las calles de la ciudad, relató el fenómeno paranormal que vivió mientras realizaba un viaje nocturno desde la Terminal de Ómnibus.

Según explicó el chofer, el episodio ocurrió tiempo atrás tras subir a dos personas con destino al barrio Colón. El viaje transcurría con normalidad por la avenida Revolución de Mayo hasta que intentó precisar la dirección exacta de bajada.

Al no obtener respuesta y mirar hacia el asiento trasero a través del espejo retrovisor, descubrió con horror que el vehículo estaba completamente vacío.

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Consternado por la situación, Juan detuvo la marcha en una estación de servicio cercana para revisar el habitáculo. "Me bajé y empecé a mirar; venía hablando con ellos y de repente no estaban más", detalló el conductor sobre el momento en que advirtió la misteriosa desaparición de los ocupantes en pleno trayecto.

El trabajador del volante aseguró que este tipo de sucesos no son aislados entre los choferes de la capital. Según manifestó, en el gremio circulan diversos testimonios sobre apariciones y situaciones inexplicables durante los turnos nocturnos, entre las que destacó relatos de colegas en las inmediaciones del cementerio de San Vicente.