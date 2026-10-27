Filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la crisis con Julieta Prandi

A dos semanas de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salieron a la luz los mensajes que el cantante intercambió con Josefina Lynch y que, según trascendió, habrían desencadenado la discusión que terminó con la ruptura de la pareja.

Las conversaciones fueron difundidas por SQP, el programa conducido por Yanina Latorre en América TV. De acuerdo con el relato de la periodista, Prandi encontró los intercambios en el teléfono de su entonces pareja y se molestó al descubrir que no le había contado sobre las reuniones que había coordinado con la joven cantante.

El contacto entre Ortega y Lynch comenzó el 5 de octubre y, según los mensajes exhibidos en televisión, tuvo como punto de partida una propuesta musical: grabar una nueva versión de “Bang Bang”, la canción popularizada por Nancy Sinatra.

Cómo comenzó el intercambio entre Ortega y Lynch

Lynch consiguió el número del cantante a través de Ana Paula Dutil y le escribió para presentarle su proyecto. En el mensaje inicial, le explicó que tenía una grabación casera de la canción y que quería mejorarla en un estudio profesional.

“Hola Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina”, comenzó el texto que se difundió en el programa. Luego, le planteó la posibilidad de trabajar juntos: “Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días”.

Ortega respondió de manera favorable a la propuesta y le explicó que tenía previsto viajar el lunes siguiente. Aun así, le ofreció encontrarse durante esa misma semana en su estudio para escuchar el material y definir cómo abordar la nueva versión.

“Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio”, le escribió. También manifestó su entusiasmo por la canción: “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”.

A partir de ese intercambio, ambos coordinaron una visita al estudio ubicado en Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las grabaciones que generaron tensión en la pareja

Según lo relatado por Latorre, Lynch concurrió al estudio el viernes junto con su hermana y las sesiones de trabajo se extendieron durante el fin de semana.

La situación habría provocado el enojo de Prandi, quien, de acuerdo con la versión difundida en SQP, no estaba al tanto de esos encuentros. La conductora habría visto mensajes y publicaciones de Lynch vinculados con las jornadas de grabación y cuestionado que Ortega no le hubiera anticipado sus planes.

Latorre sostuvo que Prandi tenía una pauta acordada con el músico respecto de sus trabajos con otras mujeres: él debía avisarle cuando fuera a grabar con una artista.

Según esa reconstrucción, el conflicto no habría surgido por el contenido de los mensajes, sino por la falta de comunicación sobre las reuniones y la presencia de Lynch en el estudio.

De acuerdo con el relato televisivo, Ortega permaneció allí durante tres días, entre el viernes y el domingo, mientras continuaban las sesiones musicales con Lynch y su hermana.

El enojo de Julieta Prandi y la ruptura

La situación habría escalado cuando Prandi vio las historias que Lynch publicó durante la jornada de grabación. Según contó Latorre, la conductora se comunicó con Ortega y le manifestó su decisión de poner fin a la relación.

Siempre de acuerdo con esa versión, Prandi le escribió que no quería verlo más, lo bloqueó en sus canales de contacto y le habría pedido que no regresara a la casa que compartían.

La pareja dejó de hablarse después de la discusión, mientras Ortega continuaba en el estudio. El episodio se convirtió en uno de los principales temas de la agenda del espectáculo tras conocerse la separación.

Hasta el momento, los mensajes difundidos permiten reconstruir el origen laboral del contacto entre el cantante y Lynch, pero los detalles sobre la discusión y las circunstancias exactas de la ruptura corresponden al relato presentado en el programa televisivo.