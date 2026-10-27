Atlético Tucumán o Platense, uno será finalista de la Copa Argentina
Se enfrentarán este miércoles desde las 19 en Salta. El que gane será rival del vencedor de la otra llave: Boca - Banfield. Transmite el youtube de Cadena 3.
27/10/2026 | 19:39Redacción Cadena 3
FOTO: El choque entre Falcioni y Palermo
Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles para definir al primer clasificado a la final de la Copa Argentina; el ganador aguardará por el vencedor del partido que jugarán Boca y Banfield, el 14 de noviembre en Mendoza.
El Decano llega con la ilusión al máximo, ya que en los cuartos de final eliminó por penales al último campeón, Independiente Rivadavia, luego de un durísimo encuentro en el que consiguió la igualdad de manera agónica.
Previamente, el equipo dirigido por Julio César Falcioni derrotó a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0).
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De esta manera, el conjunto tucumano, que quiere volver a ser protagonista en el fútbol argentino, buscará disputar la final de la Copa Argentina por primera vez desde la edición 2017.
Del otro lado estará Platense, que en los últimos años se acostumbró a pelear por cosas importantes. Su primer golpe llegó en 2025, cuando dio la gran sorpresa y se consagró campeón del Torneo Apertura eliminando de manera consecutiva -y en condición de visitante- a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente ganarle a Huracán en la final.
En este 2026, el cuadro de Martín Palermo alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, donde cayó en una muy apretada serie frente a Fluminense.
En su camino hacia las semifinales de la presente Copa Argentina, el Calamar eliminó a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata.
El encuentro, está programado a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Sebastián Zunino.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan en la Copa Argentina?
Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán para definir al primer clasificado a la final.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este miércoles a las 19 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Julio César Falcioni dirige a Atlético Tucumán y Martín Palermo a Platense.
¿Cómo llegaron los equipos a esta instancia?
Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y Platense a Argentino de Monte Maíz en su camino a las semifinales.