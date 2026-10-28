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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, Tucumán presentará un día con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 17° y 22°. La humedad será alta y el viento soplará desde el noroeste.

28/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: lluvias ligeras y temperaturas frescas para el miércoles

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con light rain, con una temperatura de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 9000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se anticipan con temperaturas variables. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, con pronóstico de light rain. El viernes 30 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. Para el sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 33°, manteniendo la tendencia de lluvias. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con pronóstico de light rain.

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