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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre los 16° y 25°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

28/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 28 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 79%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve aumento en las temperaturas. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°, con algunas nubes dispersas. El viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Para el sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias ligeras.

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