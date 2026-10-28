Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 28 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 79%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 28 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve aumento en las temperaturas. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°, con algunas nubes dispersas. El viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Para el sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias ligeras.