Elecciones en Israel: Netanyahu suma 57 escaños con el 42% del escrutinio

El bloque político afín al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obtenía 57 escaños con el 41,9% de las urnas escrutadas, según los resultados parciales difundidos este miércoles por la Comisión Electoral Central.

De acuerdo con el recuento, las fuerzas opositoras reunían 47 bancas en la Knéset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 miembros. Los 16 escaños restantes correspondían a la Lista Conjunta, de mayoría árabe, y a las facciones de Ra’am.

Los datos reflejan una ventaja provisoria del espacio favorable a Netanyahu, aunque el escrutinio continúa y los resultados pueden modificarse a medida que se incorporen nuevos votos.

Además, tres partidos permanecían por debajo del umbral electoral del 3,25%, requisito necesario para ingresar al Parlamento. Reservistas registraba el 2,7% de los sufragios; Pueblo de Israel, el 1,8%; y el Partido Público Jaredí, el 0,3%.

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Un recuento que puede modificar el reparto de bancas

La evolución del escrutinio mostró variaciones en la distribución de escaños. Con el 25,2% de las urnas contabilizadas, el bloque favorable a Netanyahu sumaba 63 bancas, frente a las 49 de sus adversarios y las ocho de la Lista Conjunta.

Posteriormente, con el 32,5% del recuento, la coalición oficialista reunía 59 escaños, mientras que el bloque opositor acumulaba 46.

Con el avance hasta el 41,9%, la ventaja se redujo a 57 bancas para el espacio de Netanyahu y 47 para sus rivales. La Lista Conjunta y las facciones de Ra’am concentraban los 16 escaños restantes.

El resultado definitivo dependerá de la finalización del escrutinio y de la distribución de los votos que todavía deben contabilizarse. Entre ellos se encuentran los sufragios emitidos en sobres dobles, incluidos los correspondientes a los soldados, que se procesan en una instancia posterior.

Cómo se distribuyen los escaños en Israel

La Knéset está integrada por 120 legisladores elegidos mediante un sistema de representación proporcional. Las bancas se asignan en función del porcentaje de votos que obtiene cada partido en el conjunto del país.

Para participar del reparto, las fuerzas políticas deben superar el umbral electoral del 3,25%. Aquellas que no alcanzan ese porcentaje quedan excluidas de la distribución de escaños.

Una vez establecido el resultado definitivo, los partidos deben negociar acuerdos para reunir los apoyos necesarios y conformar una mayoría parlamentaria que permita formar gobierno.

Por eso, la cantidad de bancas obtenidas por cada bloque no determina por sí sola quién encabezará el próximo Ejecutivo. Las alianzas entre las distintas fuerzas serán determinantes para definir la conformación de una coalición de gobierno.

La oposición busca desplazar a Netanyahu

Los primeros sondeos a pie de urna difundidos al cierre de la votación habían mostrado una leve ventaja para la oposición. Las proyecciones de los canales israelíes 11, 12 y 13 le asignaban entre 52 y 53 escaños, frente a los 50 previstos para el bloque de Netanyahu.

Sin embargo, esas estimaciones no otorgaban a ninguno de los espacios una mayoría absoluta en el Parlamento. En ese escenario, el Likud, el partido del primer ministro, se perfilaba como la fuerza individual más numerosa, con una proyección de entre 24 y 25 bancas.

Los sondeos también anticipaban un avance de los partidos árabes israelíes, impulsados por una mayor participación de su electorado. Las proyecciones iniciales les atribuían entre 17 y 18 escaños.

En los comicios anteriores, el Likud había conseguido 32 bancas, lo que permitió a Netanyahu conformar una coalición con fuerzas menores de derecha y extrema derecha. Para esta elección, parte de esos sectores manifestó su disposición a colaborar con Yashar, la formación encabezada por Gadi Eisenkot, principal rival del actual jefe de Gobierno.

Si ninguna de las fuerzas logra reunir una mayoría parlamentaria mediante acuerdos, Israel podría enfrentar un nuevo período de negociaciones políticas. En ese escenario, Netanyahu continuaría como primer ministro en funciones mientras se define la conformación del próximo gobierno.