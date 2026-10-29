Se aprobó, por amplia mayoría, el nuevo torneo de Primera desde 2027

Por amplia mayoría, los clubes del fútbol argentino aprobaron el nuevo formato del torneo de Primera División para 2027, con la sola abstención de River Plate.

El torneo arrancará el fin de semana del domingo 24 de enero y los 30 clubes jugarán todos contra todos, con 29 fechas y una jornada de clásicos, que será el único partido que se disputará dos veces a lo largo del año.

Habrá dos campeones por semestre y para los playoffs se tomarán los primeros 16 equipos de la tabla general para definir el Apertura, mientras que se repetirá el esquema para el Clausura.

Los octavos de final y cuartos de final se jugarán a partido único, en cancha del equipo mejor ubicado y sin ventaja deportiva.

Mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en estadio neutral.

El ganador de la tabla anual será aquel conjunto que sume más puntos a lo largo de 30 fechas.

Cabe recordar que la final del presente Torneo Clausura, se jugará en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata y ahí se estrenará el VAR semiautomático, con el cual se disputará el certamen desde 2027.

Además, para la clasificación a la Copa Libertadores, se mantendrá el sistema de los primeros dos de la anual a fase de grupos y el tercero a la fase previa, por lo que del cuarto al noveno puesto seguirán su rutina rumbo a la Copa Sudamericana.

River fue el único club en votar en contra. Estudiantes también se mantuvo en esa postura, pero no contó con representación para emitir su voto.

¿Y LA PROMOCIÓN?

Lanús hizo una moción para analizar la posibilidad de implementar una promoción para dar más posibilidades de ascenso a los clubes de la Primera Nacional. El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina confirmó que el caso se estudiará y se trabajará en las próximas reuniones.

La última vez que se implementó el sistema de promoción y reválida fue en julio de 2012, con los partidos entre San Lorenzo – Instituto y Nueva Chicago – San Martín de San Juan.

HABRÁ EN LA PRIMERA NACIONAL. AFA ya había confirmado que la promoción se implementará desde la Segunda División hacia las categorías inferiores. La idea es que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional desciendan directamente. Luego, el antepenúltimo de los directamente afiliados jugará contra un rival de la Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará contra uno del Federal A. Tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, respectivamente) habrá una promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división.