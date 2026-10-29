Tenis: Villa María cierra la temporada argentina del ATP Challenger Tour

La Municipalidad de Villa María anunció que el domingo 1 de noviembre comenzará el AAT Challenger IEB+, un certamen correspondiente al ATP Challenger Tour que se disputará hasta el domingo 8 en las instalaciones del Sport Social Club.

Este torneo marcará el cierre de la temporada argentina de esta categoría y reunirá a jugadores nacionales e internacionales, posicionando a Villa María como sede de importantes eventos deportivos.

Las instancias finales del torneo, que se llevarán a cabo el sábado 7 y domingo 8, serán televisadas por la cadena Fox Sports, lo que ampliará la proyección del evento y de la ciudad. La presentación oficial del torneo se realizó en el club y contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas el intendente Eduardo Accastello, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, y el presidente del Sport Social Club, Leandro Fiol.

Durante la presentación, el intendente Eduardo Accastello destacó el trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones deportivas y el sector privado para impulsar el crecimiento de Villa María como sede de grandes eventos.

Accastello también expresó su deseo de que Villa María albergue una Copa Davis en el futuro, indicando: "Si el sorteo determina que Argentina pueda ser local el año que viene, después del Festival nos vamos a poner a trabajar para adaptar el Anfiteatro y lograr que la Copa Davis se juegue en Villa María".

Agustín Calleri, por su parte, valoró las condiciones de Villa María para recibir competencias de jerarquía internacional y destacó el crecimiento del Sport Social Club. Agradeció al intendente por su apoyo al deporte y mencionó: "Es un placer volver a Villa María. Para mí, es uno de los clubes más lindos de Argentina".

Calleri también reflexionó sobre la capacidad de la ciudad para albergar eventos de gran envergadura, sugiriendo que Villa María podría ser sede de una Copa Davis: "Es un lugar que tiene todas las posibilidades de poder albergar una copa de Davis".

Las entradas para el torneo serán libres y gratuitas desde el 1 hasta el 5 de noviembre, permitiendo que vecinos y visitantes disfrutaran de las primeras jornadas. Para las instancias finales, las entradas se pondrán a la venta desde los $15.000 a través de la plataforma Eden Entradas.

En Argentina, el Circuito IEB+ recorre distintas provincias y llega por cuarta ocasión a Villa María, con la participación de 50 jugadores de diferentes partes del mundo. El certamen otorga 50 puntos ATP al campeón y repartirá 60.000 dólares en premios, cerrando una temporada récord para el circuito en el país.

"Invito a todos a que puedan venir a ver este torneo tan importante", concluyó Calleri, resaltando la colaboración del gobierno provincial en la promoción del deporte.